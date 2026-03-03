Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an

Đây là lần đầu tiên một người phối ngẫu của một nhà lãnh đạo thế giới đương nhiệm chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo Reuters. Kế hoạch Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp này đã được công bố vào tuần trước trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28.2.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 2.3 Ảnh: AFP

Điều này diễn ra sau khi Mỹ tiếp quản chức chủ tịch luân phiên hằng tháng của Hội đồng Bảo an, và hãng tin Reuters nhân định đây cũng là một dấu hiệu cho thấy cách ông Trump đã cá nhân hóa chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách lôi kéo bạn bè và gia đình vào các vấn đề lớn, theo Reuters.

Văn phòng của bà Melania Trump cho hay mục tiêu của bà là nhấn mạnh giáo dục như một cách để thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới trong cuộc họp có tiêu đề "Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong xung đột".

Trong một tuyên bố gửi tới hội đồng, bà Melania Trump nhấn mạnh: "Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các cháu".

Iran đã cáo buộc Israel và Mỹ tấn công vào một trường tiểu học nữ sinh ở thị trấn Minab thuộc miền nam Iran hôm 28.2. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani nói rằng cuộc tấn đó đã khiến 165 nữ sinh thiệt mạng.

Ông Iravani nói rằng việc Mỹ triệu tập một cuộc họp về bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang là "vô cùng đáng xấu hổ và đạo đức giả trong khi đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Iran, ném bom trường học và giết hại trẻ em".

Israel tấn công hai trường học ở Iran, hơn 100 người thiệt mạng

Hôm 28.2, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã ra tuyên bố ghi nhận các báo cáo của Iran và nói rằng sự leo thang quân sự ở Trung Đông "đánh dấu một thời điểm nguy hiểm đối với hàng triệu trẻ em trong khu vực", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về việc ngừng bắn ngay lập tức.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 2.3 nói với các phóng viên rằng "Mỹ không cố tình nhắm vào một trường học".

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc thì nói rằng ông đã xem nhiều báo cáo khác nhau, trong đó có báo cáo cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhắm mục tiêu vào trường học nói trên, nhưng Israel bày tỏ sự tiếc nuối về bất kỳ thiệt hại nào về dân thường, theo Reuters.