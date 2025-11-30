Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bí mật đằng sau tên Muse của công ty do Đệ nhất phu nhân Mỹ thành lập

Thụy Miên
30/11/2025 07:46 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã công bố công ty sản xuất mang tên Muse Films, và đáng ngạc nhiên cái tên này trên thực tế là biệt danh chính thức được Mật vụ Mỹ sử dụng trong các sứ mệnh an ninh.

Bí mật đằng sau tên Muse của công ty do Đệ nhất phu nhân Mỹ thành lập- Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump

ảnh: reuters

Báo The Mirror US hôm 29.11 đưa tin Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chính thức ra mắt công ty sản xuất phim của bà.

"Xin giới thiệu: Muse Films, công ty sản xuất mới của tôi. Phim MELANIA, sẽ ra mắt độc quyền tại các rạp chiếu trên toàn thế giới ngày 30.1.2026", theo thông báo trên tài khoản X (tên cũ Twitter) của bà Melania.

Thông báo kèm đoạn clip dài 10 giây tiết lộ thương hiệu của dự án, với Amazon là bên hợp tác sản xuất.

Phim MELANIA là một bộ phim liệu về chính bản thân Đệ nhất phu nhân Mỹ, được chế tác từ tháng 11.2024. Bà Melania Trump trước đó tiết lộ bộ phim sẽ mô tả cuộc sống hàng ngày của bà và những trách nhiệm nào bà đang đảm nhận. Bộ phim sẽ tập trung khắc họa giai đoạn chuyển giao vào Nhà Trắng và những chi tiết của quá trình đó.

Tuy nhiên, việc chọn biệt danh được Mật vụ Mỹ sử dụng làm tên công ty kinh doanh là một quyết định khá thú vị.

Hiện biệt danh của các tổng thống Mỹ cùng đệ nhất phu nhân và gia đình không còn là điều được giữ bí mật vì mục tiêu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn trong thông tin liên lạc chẳng còn là ưu tiên hàng đầu. Theo thời gian, những cái tên này trở thành một truyền thống quen thuộc, được chọn lựa vì tính hiệu quả, tính biểu tượng và thể hiện những đặc điểm cá nhân của người mang biệt danh.

Chẳng hạn, Tổng thống Donald Trump lấy biệt danh Mogul (tức ông trùm), phản ánh đế chế kinh doanh của ông, trong khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump chọn tên Muse (người truyền cảm hứng). Con trai cả của Tổng thống Trump là ông Donald Trump Jr. chọn tên Mountaineer (nhà leo núi), con gái Ivanka Trump mang tên Marvel (người gây ấn tượng), con trai thứ Eric Trump lấy tên Marksman (xạ thủ), còn con rể Jared Kushner tên Mechanic (thợ máy).

Cựu Tổng thống Barack Obama chọn tên Renegade (nhà phá cách) để phản ánh sự phá vỡ các quy chuẩn và tạo dấu ấn riêng, trong khi cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama có tên Renaissance (phục hưng). Các con gái của họ Sasha Obama và Malia Obama lần lượt lấy biệt danh Rosebud (nụ hồng) và Radiance (rạng ngời).

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 3.3 đã vận động hành lang tại Điện Capitol để thông qua một dự luật sẽ biến việc tự ý phát tán hình ảnh riêng tư trực tuyến, dù là thật hay giả, thành tội liên bang.

Khám phá thêm chủ đề

Bình luận (0)

