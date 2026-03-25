Ông Trump đối diện nhiều vụ kiện, căng thẳng ngân sách

Tờ The Hill ngày 24.3 đưa tin một liên minh gồm các nhóm bảo tồn lịch sử và kiến trúc đã kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy, nhằm ngăn chặn kế hoạch cải tạo trung tâm biểu diễn nghệ thuật này. Vụ kiện, được nộp tại tòa án liên bang ở Washington D.C, lập luận rằng dự án sẽ gây ra "thiệt hại không thể khắc phục" cho trung tâm. Ông Trump, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy cùng Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum nằm trong số các bị đơn.

Trung tâm Kennedy ở Washington D.C ẢNH: AFP

Trong nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã thể hiện vai trò là một nhà phát triển bất động sản, khởi động các dự án yêu thích và công trình mang dấu ấn cá nhân giữa các địa điểm lịch sử ở thủ đô Mỹ. Theo tờ The New York Times, các vụ kiện đang gia tăng nhằm ngăn chặn các kế hoạch này. Hiện Hạ nghị sĩ Joyce Beatty đang kiện về việc đổi tên Trung tâm Kennedy thành trung tâm mang tên ông Trump. Hồi tháng 2, Liên đoàn Bảo tồn D.C kiện kế hoạch của ông Trump về việc xây dựng một sân golf mới thay thế sân golf có lịch sử hơn 100 năm tại Công viên Đông Potomac. Trong vụ kiện liên quan phòng khánh tiết tại Nhà Trắng, Quỹ Bảo tồn quốc gia Mỹ đã kiến nghị thẩm phán tuyên bố rằng dự án này vượt quá thẩm quyền của ông Trump.

Tổng thống Mỹ lập luận rằng những dự án mà ông đề xuất chỉ nhằm sửa đổi hoặc hiện đại hóa và nằm trong thẩm quyền của mình. Theo ông, những không gian hiện có không đủ hoành tráng và trong một số trường hợp còn bị xuống cấp, ảnh hưởng thể diện quốc gia.

Căng thẳng về DHS

Một vấn đề căng thẳng khác mà ông Trump đối diện là việc Bộ An ninh nội địa (DHS) đóng cửa một phần từ ngày 14.2, do bất đồng lưỡng đảng liên quan vấn đề nhập cư. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng sẽ không có thỏa thuận cho đến khi phe Dân chủ đồng ý với một dự luật cải cách bầu cử quy mô lớn. Thế bế tắc khiến khoảng 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh vận tải (TSA) thuộc DHS không được trả lương. Hôm 23.3, lãnh đạo hơn 100 sân bay Mỹ kêu gọi Quốc hội chấm dứt tình trạng gián đoạn gia tăng tại các sân bay do tác động của việc DHS đóng cửa một phần.

Đài NBC News dẫn lời Thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, cho rằng việc ông Trump gắn liền ngân sách của DHS với đạo luật cải cách bầu cử là "thiếu thực tế". Sau cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng vào tối 23.3, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra lạc quan về giải pháp cho thế bế tắc, nhưng chưa nêu chi tiết.