Ông Trump triển khai đặc vụ ICE đến sân bay giữa bế tắc ngân sách

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.3 cho biết ông sẽ điều động nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đến các sân bay Mỹ bắt đầu từ ngày 23.3.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết các nhân viên này sẽ hỗ trợ nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải đang phải làm việc trong bối cảnh bế tắc về ngân sách hoạt động.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump cảnh báo một ngày trước đó rằng ông sẽ triển khai nhân viên di trú liên bang nếu quốc hội không đồng ý thông qua ngân sách cho an ninh sân bay.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải đã làm việc không được trả lương trong nhiều tuần, khi các nghị sĩ không đạt được đồng thuận về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đang yêu cầu hạn chế quyền lực của Bộ An ninh Nội địa sau khi các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đã bắn chết hai công dân Mỹ trên đường phố Minneapolis đầu năm nay trong bối cảnh chiến dịch trục xuất chưa từng có tiền lệ tại Minnesota.

Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ ẢNH: REUTERS

Phát biểu ngày 23.3, quan chức phụ trách biên giới của ông Trump là Tom Homan cho biết việc sử dụng nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan có thể giúp giảm áp lực công việc cho Cơ quan An ninh Vận tải.

Khoảng 10% nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải đã vắng mặt trong những ngày gần đây, và tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn nữa tại các sân bay lớn ở Atlanta, New York và Houston, dẫn đến cảnh tượng những hàng dài hành khách rồng rắn chờ đợi.

Theo công đoàn lao động và Cơ quan An ninh Vận tải, hàng trăm nhân viên cơ quan này đã đơn phương nghỉ việc.

Tình trạng thiếu hụt nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải đã dẫn đến hàng chờ dài tại khu vực an ninh sân bay. Nhưng hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng này ra sao.

Nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải sẽ không nhận được kỳ lương thứ hai vào ngày 27.3.

Theo dữ liệu liên bang, nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải có thu nhập trung bình khoảng 61.000 USD/năm.

Một số sân bay đang tổ chức các chương trình phát thực phẩm và nhận quyên góp để hỗ trợ những nhân viên bị ảnh hưởng.