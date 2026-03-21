Ông Trump chê NATO là 'cọp giấy' vì không hỗ trợ Mỹ đánh Iran
TT Phát triển Nội dung số
21/03/2026 16:10 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm 20.3 đã chỉ trích các đồng minh NATO vì thiếu sự ủng hộ đối với cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran, và gọi các đồng minh lâu năm là 'hèn nhát'.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố: "Không có Mỹ, NATO chỉ là một con hổ giấy!".

Bài đăng của ông Trump nhắc đến NATO

ẢNH: REUTERS

Washington đã không hề tham vấn hoặc thông báo cho các đồng minh trước khi cùng Israel mở cuộc tấn công vào Iran hôm 28.2, kích hoạt cuộc xung đột đang làm rung chuyển thị trường toàn cầu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.

Trong những ngày qua ông Trump đã kêu gọi các đồng minh lớn của Mỹ và những nước khác giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz do Iran kiểm soát.. Tổng thống Mỹ phàn nàn rằng các nước NATO không muốn tham gia cuộc chiến chống lại Iran, nhưng vẫn than phiền về giá dầu cao.

Ông viết: "Giờ đây, cuộc chiến đã thắng về mặt quân sự, với rất ít nguy hiểm cho họ, họ lại than phiền về giá dầu cao mà họ buộc phải trả, nhưng không muốn giúp mở eo biển Hormuz, một thao tác quân sự đơn giản nguyên nhân duy nhất dẫn đến giá dầu cao. Việc đó quá dễ dàng đối với họ, với rất ít rủi ro".

Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Nhật Bản và Canada đã cam kết trong một tuyên bố chung hôm 19.3 rằng sẽ tham gia "các nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển." Nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nói rõ rằng điều này đòi hỏi phải chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels rằng việc bảo vệ luật pháp quốc tế và thúc đẩy giảm leo thang là "điều tốt nhất chúng ta có thể làm".

Tin liên quan

Iran phóng tên lửa đến căn cứ Mỹ ở Ấn Độ Dương?

Iran đã phóng hai tên lửa đến căn cứ quân sự Diego Garcia trên Ấn Độ Dương, đánh dấu lần đầu tiên Tehran dùng tên lửa đạn đạo để nhắm vào cơ sở Mỹ bên ngoài khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra.

Tòa tuyên tỉ phú Musk lừa dối cổ đông Twitter, có thể phải trả hàng tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

