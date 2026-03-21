Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói sắp đạt mục tiêu chiến tranh, lãnh tụ Iran vẫn cứng rắn

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2026 08:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.3 nói rằng Mỹ đang xem xét giảm dần các hoạt động quân sự chống lại Iran nhưng không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.3 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng các quốc gia khác sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho tuyến đường vận chuyển eo biển Hormuz, vốn đang bị Iran phong tỏa và là nơi vận chuyển 20% lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trong thời bình, theo AFP.

Tổng thống Trump tuyên bố thắng, Lãnh tụ tối cao Iran nói đã 'giáng đòn chí mạng' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 20.3

Ảnh: Reuters

"Eo biển Hormuz sẽ phải được bảo vệ và kiểm soát, khi cần thiết, vì nhiều quốc gia khác sử dụng eo biển này - Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong nỗ lực của họ ở Hormuz, nhưng điều đó sẽ không cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ", ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump còn viết rằng Mỹ "đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu của mình" và xem xét việc giảm dần các "nỗ lực quân sự lớn" ở Trung Đông. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy Tổng thống Trump có thể sẵn sàng sớm chấm dứt các hành động quân sự chống Iran, theo AFP.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. "Tôi nghĩ chúng tôi đã thắng. Tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn. Các bạn biết đấy, không thể có thỏa thuận ngừng bắn khi mà các bạn đang hủy diệt hoàn toàn phía bên kia", ông Trump nói với các phóng viên

Ông Trump còn nói rằng Mỹ muốn nói chuyện với Iran nhưng "không có ai để nói chuyện" vì vụ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28.2.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm kế nhiệm cha ông.

Trong một tuyên bố nhân dịp Nowruz, tết của người Ba Tư, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói rằng người dân Iran đã "giáng cho [kẻ thù] đòn choáng váng khiến [kẻ thù] giờ đây bắt đầu nói những lời mâu thuẫn và vô nghĩa".

"Hiện tại, nhờ sự đoàn kết đặc biệt được tạo ra giữa các bạn, những người đồng bào của chúng ta - bất chấp mọi khác biệt về nguồn gốc tôn giáo, trí tuệ, văn hóa và chính trị - kẻ thù đã bị đánh bại", ông Khamenei nhấn mạnh.

Tuyên bố đầy thách thức này được đưa ra khi người dân Iran đón Nowruz trong im lặng, chỉ có tiếng nổ lớn ở phía đông và bắc thủ đô Tehran.

Người dân vẫn đổ đi mua sắm quần áo mới và quà tặng, dù vỉa hè vắng vẻ hơn thường lệ vào thời điểm này trong năm, do nhiều người đã chạy trốn về phía bắc, theo AFP.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận