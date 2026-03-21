Ông Trump nói sắp đạt mục tiêu chiến tranh, lãnh tụ Iran vẫn cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.3 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng các quốc gia khác sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho tuyến đường vận chuyển eo biển Hormuz, vốn đang bị Iran phong tỏa và là nơi vận chuyển 20% lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trong thời bình, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 20.3

"Eo biển Hormuz sẽ phải được bảo vệ và kiểm soát, khi cần thiết, vì nhiều quốc gia khác sử dụng eo biển này - Mỹ thì không! Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong nỗ lực của họ ở Hormuz, nhưng điều đó sẽ không cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị xóa bỏ", ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump còn viết rằng Mỹ "đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu của mình" và xem xét việc giảm dần các "nỗ lực quân sự lớn" ở Trung Đông. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy Tổng thống Trump có thể sẵn sàng sớm chấm dứt các hành động quân sự chống Iran, theo AFP.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. "Tôi nghĩ chúng tôi đã thắng. Tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn. Các bạn biết đấy, không thể có thỏa thuận ngừng bắn khi mà các bạn đang hủy diệt hoàn toàn phía bên kia", ông Trump nói với các phóng viên

Ông Trump còn nói rằng Mỹ muốn nói chuyện với Iran nhưng "không có ai để nói chuyện" vì vụ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28.2.

Tiêu điểm quốc tế ngày 21.3: A-10 ra eo biển Hormuz | Ông Trump 'nhắc nhở' Israel

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm kế nhiệm cha ông.

Trong một tuyên bố nhân dịp Nowruz, tết của người Ba Tư, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói rằng người dân Iran đã "giáng cho [kẻ thù] đòn choáng váng khiến [kẻ thù] giờ đây bắt đầu nói những lời mâu thuẫn và vô nghĩa".

"Hiện tại, nhờ sự đoàn kết đặc biệt được tạo ra giữa các bạn, những người đồng bào của chúng ta - bất chấp mọi khác biệt về nguồn gốc tôn giáo, trí tuệ, văn hóa và chính trị - kẻ thù đã bị đánh bại", ông Khamenei nhấn mạnh.

Tuyên bố đầy thách thức này được đưa ra khi người dân Iran đón Nowruz trong im lặng, chỉ có tiếng nổ lớn ở phía đông và bắc thủ đô Tehran.

Người dân vẫn đổ đi mua sắm quần áo mới và quà tặng, dù vỉa hè vắng vẻ hơn thường lệ vào thời điểm này trong năm, do nhiều người đã chạy trốn về phía bắc, theo AFP.