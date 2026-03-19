Tướng Mỹ đánh giá năng lực tên lửa Iran

Trong cuộc họp báo chung hôm nay 19.3, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã chia sẻ chi tiết về các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ tại Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ tiếp tục "truy lùng và tiêu diệt" các cơ sở và tài sản của Iran, theo CNN.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington D.C ngày 19.3 Ảnh: AFP

Theo ông Caine, một số loại vũ khí mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến chống Iran từ ngày 28.2 gồm có máy bay A-10 Warthog (tấn công tàu Iran ở eo biển Hormuz), trực thăng AH-64 Apache ở Iraq (tấn công các nhóm dân quân bị cáo buộc liên kết với Iran và hỗ trợ các nỗ lực bắn hạ máy bay không người lái của Iran) và bom xuyên hầm hơn 2 tấn GBU-72 Advanced 5K Penetrator.

Tướng Caine cho hay Mỹ đang "bay xa hơn" về phía đông ở Iran và "xâm nhập sâu hơn vào không phận Iran" để chống lại tiền đồn tấn công một chiều. Điều này phá hủy "khả năng triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới của Iran", theo ông Caine.

Mặt khác, tướng Caine nói rằng Iran vẫn còn một số năng lực về tên lửa, khi cuộc chiến ở Iran bước sang ngày thứ 20. "Họ bước vào cuộc chiến này với rất nhiều vũ khí", ông Caine nói với các phóng viên tại cuộc họp báo, theo Reuters.

Cũng tại cuộc họp báo này, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thừa nhận Iran đã bước vào cuộc chiến hiện nay với rất nhiều vũ khí và cho đến nay vẫn còn một số năng lực nhất định. "Đây là lý do chúng tôi tiếp tục hành động quyết liệt và mạnh mẽ nhất có thể để chống lại khả năng tên lửa đạn đạo của họ", ông Hegseth nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hegseth nói rằng các cuộc tấn công vào năng lực quân sự của Iran trên đảo Kharg hôm 17.3 sẽ giúp Mỹ kiểm soát vận mệnh của đất nước này.

Ông còn nói rằng không có "khung thời gian" nào cho việc chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Israel chống lại Iran. Ông nhấn mạnh "chúng tôi đang đi đúng hướng" và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người quyết định khi nào dừng cuộc chiến.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đã không phủ nhận thông tin Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng yêu cầu quốc hội thông qua ngân sách hơn 200 tỉ USD nhằm tài trợ cho cuộc xung đột với Iran.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Iran đối với phát ngôn trên của tướng Caine và Bộ trưởng Hegseth.