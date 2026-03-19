Thế giới

Lầu Năm Góc xin thêm 200 tỉ USD để đánh Iran?

Vi Trân
Vi Trân
19/03/2026 09:23 GMT+7

Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng yêu cầu quốc hội thông qua ngân sách hơn 200 tỉ USD nhằm tài trợ cho cuộc xung đột với Iran.

Tờ The Washington Post ngày 18.3 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng bật đèn xanh cho việc yêu cầu quốc hội thông qua ngân sách 200 tỉ USD cho chiến sự tại Iran.

Tàu khu trục USS Spruance của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Iran hôm 28.2

Số tiền nói trên lớn hơn nhiều so với chi phí của chiến dịch không kích Iran đang diễn ra và nhằm gia tăng sản xuất vũ khí then chốt được sử dụng trong chiến sự.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tìm kiếm gói ngân sách lớn nhằm bổ sung kho vũ khí chính xác vốn đang bị suy giảm nhanh chóng khi Mỹ và Israel oanh tạc hàng ngàn mục tiêu tại Iran trong 3 tuần qua.

Theo tờ báo, yêu cầu ngân sách này nhiều khả năng sẽ gây ra một cuộc chiến chính trị lớn tại quốc hội, trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc xung đột vẫn khá yếu và đảng Dân chủ đã chỉ trích mạnh mẽ.

Đảng Cộng hòa đã phát tín hiệu ủng hộ gói ngân sách bổ sung sắp tới nhưng chưa cam kết chiến lược lập pháp cụ thể, cũng như chưa tìm được con đường rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu tại Thượng viện.

Bom đạn được chuẩn bị trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 27.2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran

Tổng thống Donald Trump từng tranh cử với cam kết chấm dứt sự can dự quân sự của Mỹ ở nước ngoài và thường xuyên chỉ trích chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden về số tiền đã được phê duyệt để tài trợ cho Ukraine.

Tính đến tháng 12.2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 188 tỉ USD chi tiêu cho xung đột tại Ukraine, theo Tổng thanh tra đặc biệt của Mỹ phụ trách Chiến dịch Atlantic Resolve, hoạt động ứng phó của quân đội Mỹ trước hành động của Nga tại Ukraine.

The Washington Post nhắc lại rằng ông Trump nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm vì hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump cũng thường xuyên phóng đại hoặc đưa thông tin sai lệch về số tiền Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine chống Nga. Theo đó, nhà lãnh đạo thường đưa ra những con số cao hơn thực tế rất nhiều, điều này có thể khiến chi phí cho cuộc xung đột với Iran trông có vẻ nhỏ hơn khi so sánh.

Hôm 17.3, ông Trump đã tuyên bố sai rằng ông Biden đã cung cấp cho Ukraine "từ 350 đến 400 tỉ USD thiết bị và tiền mặt", tức là gấp đôi mức chi tiêu thực tế được ghi nhận bởi một cơ quan giám sát độc lập.

