Qatar trục xuất tùy viên Iran sau vụ tấn công cơ sở LNG lớn nhất thế giới

Bộ Ngoại giao Qatar tối 18.3 tuyên bố tùy viên an ninh, quân sự tại Đại sứ quán Iran ở Doha là nhân vật "không được chào đón" và yêu cầu rời khỏi đất nước trong vòng 24 giờ.

Quyết định được đưa ra sau những đợt tấn công lặp lại của Iran về phía Qatar, theo đài Turkiya Today.

Cơ sở sản xuất LND của Qatar tại Thành phố công nghiệp Ras Laffan ẢNH: REUTERS

Trước đó, trong ngày 18.3, cơ sở sản xuất của Iran tại mỏ khí đốt South Pars bị tấn công. Đây là mỏ khí lớn nhất thế giới và được chia sẻ giữa Iran và Qatar.

Iran sau đó liệt kê 5 cơ sở năng lượng trong khu vực để đáp trả, gồm tại Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE. Sau đó, Thành phố công nghiệp Ras Laffan của Qatar đã bị tấn công. Đây là khu phức hợp rộng lớn nằm ở đông bắc Doha, có cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 20% LNG toàn cầu.

Tập đoàn QatarEnergy thông báo vụ tấn công "gây thiệt hại nghiêm trọng" dù không có thương vong. Bộ Quốc phòng Qatar phát hiện 5 tên lửa đạn đạo được phóng về phía lãnh thổ và ngăn chặn 4 quả. Quả còn lại rơi xuống Ras Laffan, gây cháy.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án vụ tấn công là "hành động leo thang nguy hiểm, vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và ổn định khu vực". Qatar tuyên bố có quyền đáp trả theo khuôn khổ quyền tự vệ được đảm bảo dưới luật pháp quốc tế.

Tại Ả Rập Xê Út, nước này ngăn chặn thành công 4 quả tên lửa đạn đạo nhưng mảnh vỡ rơi xuống nhiều vùng tại thủ đô Riyadh. Nước này cũng ngăn chặn các máy bay không người lái (UAV) tiếp cận cơ sở khí đốt tại miền đông nhưng không có thiệt hại được báo cáo. UAE cũng ngăn chặn các tên lửa và UAV của Iran.

Theo The Guardian, giá dầu đã leo lên 110 USD/thùng vào chiều 18.3 khi những đe dọa đối với hạ tầng dầu khí tại vùng Vịnh leo thang, gây thêm lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung toàn cầu.