Mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới bị tấn công, Iran tuyên bố trả đũa

Một nhà máy lọc tại mỏ khí Nam Pars ở tỉnh Bushehr của Iran ẢNH: AP

Tờ The Times of Israel ngày 18.3 dẫn lời một quan chức Israel cho biết Không quân nước này vừa tấn công hạ tầng khí thiên nhiên ở miền nam Iran, đánh trúng cơ sở xử lý khí đốt lớn nhất thế giới nằm tại tỉnh Bushehr của Iran.

"Vừa rồi, một phần các cơ sở khí đốt nằm trong Khu kinh tế năng lượng đặc biệt Nam Pars ở thành phố Asaluyeh đã bị Mỹ và Israel tấn công", theo truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

Mỏ khí khổng lồ Nam Pars/Bắc Dome là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới. Mỏ này cung cấp khoảng 70% lượng khí đốt tự nhiên nội địa của Iran. Iran cùng chia sẻ mỏ khí đốt khổng lồ này với Qatar và đã phát triển phần khai thác của mình từ cuối thập niên 1990.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái, Israel đã tấn công các cơ sở của Iran hoạt động tại mỏ này.

Theo Hãng thông tấn Tasnim, một số cơ sở dầu khí của Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công, và mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định. Bản tin đề cập mỏ khí đốt tự nhiên Nam Pars và Asaluyeh, nơi có các cơ sở dầu khí và hóa dầu.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở sản xuất dầu khí của Iran trong cuộc xung đột.

Sau diễn biến trên, đài truyền hình nhà nước Iran phát đi lời đe dọa, nói rằng Iran sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí ở Qatar, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo sơ tán tại một số cơ sở năng lượng trong vùng Vịnh.

Trong khi đó, Qatar chỉ trích Israel tấn công vào mỏ khí đốt tự nhiên nêu trên. Phần mỏ khí đốt thuộc Iran, mỏ Nam Pars, bị tấn công và đang bốc cháy. AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari gọi vụ tấn công là "một bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay trong khu vực".

"Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như đối với người dân trong khu vực và môi trường của khu vực", ông viết trên X.

"Chúng tôi nhắc lại, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, sự cần thiết phải tránh nhắm mục tiêu vào các cơ sở trọng yếu. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế và nỗ lực giảm leo thang theo cách bảo toàn an ninh và ổn định của khu vực", ông Majed viết.