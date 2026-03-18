Iran sử dụng tên lửa mới tấn công Israel và căn cứ Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết những cuộc tấn công mới bằng tên lửa Haj Qassem nhắm vào các địa điểm của Israel ở Beit Shemesh, Tel Aviv và Jerusalem, theo Tân Hoa xã dẫn lại thông tin từ Hãng tin Tasnim.

Tên lửa trong một cuộc triển lãm tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 12.11.2025 Ảnh: AFP

IRGC còn tuyên bố loạt tấn công mới đã nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, trong đó có cơ sở ở Qatar, Kuwait, UAE và Iraq.

Lực lượng này mô tả tên lửa Haj Qassem là một vũ khí dẫn đường chính xác tiên tiến được đặt theo tên của cố chỉ huy Qassem Soleimani, theo Tasnim.

Haj Qassem là tên lửa đạn đạo tầm trung, sử dụng nhiên liệu rắn, với tầm bắn khoảng 1.400 km, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao.

IRGC còn tuyên bố chiến dịch mới bao gồm máy bay không người lái và một số tên lửa đạn đạo khác, như Ghadr, Emad và Fattah, và cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo.

Các nhân viên y tế hôm nay 18.3 cáo buộc loạt tấn công bằng tên lửa mới của Iran đã khiến 2 người thiệt mạng gần trung tâm thương mại ở Tel Aviv (Israel), theo AFP. Những trường hợp thiệt mạng mới nhất đã nâng tổng số người chết ở Israel do các cuộc tấn công đáp trả của Iran lên 14 người.

Công ty đường sắt quốc gia của Israel cũng thông báo rằng mảnh đạn đã gây hư hại cho các sân ga tại nhà ga chính Tel Aviv, và các chuyến tàu tạm dừng trên toàn quốc. Quân đội Israel đã chia sẻ đoạn phim về các đội của Bộ Tư lệnh Hậu phương tại một nhà ga xe lửa, cho thấy kính vỡ vụn trên sân ga và cửa sổ tàu bị hư hại.

Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami hôm nay tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc trả đũa quyết liệt vụ Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Ali Larijani thiệt mạng trong cuộc tấn công mới của Israel và Mỹ hôm 17.3. IRGC hôm nay thông báo đã phóng tên lửa vào miền trung Israel để trả thù cho ông Larijani.

Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 18.3 nói rằng một quả đạn của Iran đã rơi xuống gần căn cứ không quân Al Minhad của nước này ở UAE, nhưng tất cả các quân nhân Úc đều an toàn.

"Một khu nhà ở và một cơ sở y tế bị hư hại nhẹ do một đám cháy nhỏ bùng phát sau khi quả đạn đó rơi trúng con đường dẫn đến căn cứ", ông Albanese nói với các phóng viên ở bang Tasmania của Úc.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Israel cũng như Mỹ đối với tuyên bố trên của phía Iran.