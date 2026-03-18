Thế giới Quân sự

Mỹ dùng bom xuyên hầm hơn 2 tấn tập kích ở Iran

Bảo Hoàng
18/03/2026 08:27 GMT+7

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội đã sử dụng loại bom xuyên hầm tấn công vào điểm phóng tên lửa Iran vào ngày 17.3.

CNN ngày 18.3 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết loại vũ khí vừa được Mỹ sử dụng tấn công điểm phóng tên lửa Iran là GBU-72 Advanced 5K Penetrator, một loại bom xuyên hầm được máy bay Mỹ thả lần đầu tiên vào năm 2021. Theo Không quân Mỹ GBU-72 “được phát triển để xuyên phá mục tiêu kiên cố của địch nằm sâu dưới lòng đất”.

Mỹ dùng bom xuyên hầm hơn 2 tấn tập kích điểm phóng tên lửa Iran - Ảnh 1.

Tiêm kích F-15E của Mỹ thử nghiệm phóng bom xuyên hầm GBU-72 năm 2021

"Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều đầu đạn xuyên hầm 5.000 pound (hơn 2,2 tấn) vào các địa điểm phóng tên lửa kiên cố của Iran dọc theo bờ biển nước này gần eo biển Hormuz. Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những địa điểm này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động vận tải quốc tế trong eo biển”, CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Tờ Air Force Times năm 2021 tiết lộ chi phí cho mỗi quả GBU-72 vào khoảng 288.000 USD. Loại bom mới nhất Mỹ sử dụng có uy lực thấp hơn bom phá boong ke GBU-57A (nặng hơn 13 tấn) mà quân đội Mỹ dùng để tấn công các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

CENTCOM không tiết lộ đã sử dụng chiến đấu cơ nào thả bom GBU-72. Quân đội Mỹ hồi tháng 10.2021 đã thử nghiệm dùng tiêm kích F-15E trang bị loại bom này. GBU-72 được thiết kế để trang bị cho tiêm kích và máy bay ném bom của Mỹ.

Trong diễn biến liên quan chiến sự Trung Đông, CNN ngày 18.3 đưa tin khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq) tiếp tục ghi nhận các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Quan chức an ninh địa phương cho biết 2 quả rốc két nhắm vào sứ quán đã bị đánh chặn. Vào đầu tháng 3, Mỹ đã chỉ thị sơ tán các nhân viên không thiết yếu làm việc ở Đại sứ quán tại Iraq.

Israel cho biết đã ném khoảng 100 quả bom tấn công boongke ngầm của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vì nơi này vẫn còn được các quan chức cấp cao Iran sử dụng.

