WFP cảnh báo nguy cơ nạn đói trầm trọng nếu xung đột Trung Đông kéo dài

Các tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn cho những người phải di tản ở Beirut (Lebanon) hôm 12.3 ẢNH: REUTERS

Cơ quan của Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo rằng thế giới sẽ có thêm 45 triệu người đối diện nạn đói trầm trọng nếu cuộc chiến ở Trung Đông tiếp diễn sau tháng 6, đẩy số người rơi vào cảnh đói trầm trọng trên toàn thế giới lên mức "khủng khiếp".

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên Hiệp Quốc, những tác động của cuộc chiến đối với giá lương thực và nhiên liệu có thể khiến nhiều gia đình không đủ khả năng mua thực phẩm thiết yếu tại nhiều nơi không chỉ ở Trung Đông.

"Hậu quả nhân đạo ngày càng leo thang từ cuộc xung đột ở Trung Đông đang trở nên đáng lo ngại hơn mỗi ngày", AFP ngày 17.3 dẫn lời Phó giám đốc điều hành WFP Carl Skau cảnh báo.

Theo dự báo của WFP, nếu cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp diễn đến hết tháng 6 và giá dầu vẫn ở mức trên 100 USD/thùng, thêm 45 triệu người có thể bị đẩy vào tình trạng đói trầm trọng do giá cả tăng cao.

"Điều này sẽ đẩy mức độ đói trên toàn cầu lên mức kỷ lục mọi thời đại, và đó là một viễn cảnh khủng khiếp", ông Skau phát biểu, đồng thời cho biết gần 320 triệu người hiện đang thiếu lương thực trầm trọng.

"Hậu quả đang đổ dồn lên những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, những người vốn đã sống trong điều kiện khốn khổ. Họ không có đủ khả năng để đối phó với sự gia tăng đột biến về chi phí sinh hoạt", theo ông Skau.

Phó giám đốc điều hành WFP Carl Skau ẢNH: AFP

Ông Skau kêu gọi các quốc gia cung cấp thêm nguồn lực nhân đạo. WFP hiện đang cung cấp các bữa ăn nóng và bánh mì cho hàng ngàn người ở Lebanon và đang tìm kiếm 77 triệu USD cho hoạt động tại nước này trong 3 tháng tới.

Theo ông, WFP đang gặp nhiều khó khăn do bị cắt giảm 40% nguồn lực tài chính vào năm ngoái, trong khi nạn đói "chưa bao giờ trầm trọng như lúc này" và cuộc chiến ở Trung Đông khiến hoạt động của WFP trở nên tốn kém hơn rất nhiều.

Việc gián đoạn xuất khẩu phân bón qua eo biển Hormuz diễn ra đúng lúc vùng hạ Sahara ở châu Phi bước vào mùa gieo trồng, gây mối đe dọa lớn đối với các nước như Somalia và Kenya.

WFP đã phải cắt giảm khẩu phần lương thực cứu sinh cho những người đang chịu nạn đói ở Sudan và hiện chỉ có thể hỗ trợ 1/4 số trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính ở Afghanistan, nơi hiện đang là cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng tồi tệ nhất thế giới, ông Skau cho biết.

Liên quan lo ngại về khả năng chiến sự Trung Đông lan rộng, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 17.3 cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng người tị nạn kéo dài.

Theo WFP, xung đột tại Trung Đông đã khiến nhiều người phải bỏ nhà cửa, với khoảng 3,2 triệu người ở Iran và 800.000 người ở Lebanon.