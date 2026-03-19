6 nước ra tuyên bố chung, Iran và Nga cảnh báo liên quan eo biển Hormuz

"Chúng tôi hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia vào công tác lập kế hoạch", nhóm 6 nước nói trên nhấn mạnh trong tuyên bố, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran vào các tàu thương mại không vũ trang ở vịnh Ba Tư, theo AFP.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan gần eo biển Hormuz sau một vụ tấn công hôm 11.3 Ảnh: AFP

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz, làm tê liệt hoạt động vận chuyển thương mại qua điểm nghẽn hàng hải quan trọng này, nơi lưu thông 20% lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, theo AFP.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28.2, Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công ở vùng Vịnh, khiến 23 tàu thương mại, trong đó có 10 tàu chở dầu, bị tấn công hoặc gặp sự cố. Tình hình này đã khiến khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu ở phía tây eo biển Hormuz, theo Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước và NATO hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz cho vận tải thương mại, nhưng họ đã bác bỏ lời kêu gọi của ông trong ngắn hạn, đồng thời khẳng định họ sẵn sàng thảo luận và lập kế hoạch, theo AFP.

Cùng ngày 19.3, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz là do Mỹ và Israel gây ra, theo CNN dẫn lại thông báo do Bộ Ngoại giao Iran đưa lên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Araghchi cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tham gia nỗ lực ngăn chặn sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz sẽ cấu thành "sự đồng lõa trong hành động gây hấn và những tội ác tàn bạo do những kẻ xâm lược gây ra".

Trước đó vào ngày 18.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng các quốc gia tham gia liên minh do Mỹ đề xuất để hộ tống các tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ trở thành bên tham gia vào cuộc xung đột và đồng lõa trong cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, theo Tân Hoa xã.

"Lập trường của Nga về vấn đề này vẫn không thay đổi. Chúng tôi cho rằng một giải pháp nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz phải được tìm kiếm trên bàn đàm phán", bà Zakharova tuyên bố.

Bà còn nhắc lại quan điểm của Moscow rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran là vô căn cứ và không có lý do chính đáng, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và chuyển sang những kênh chính trị và ngoại giao.

Hiện chưa có thông tin phản ứng của Mỹ cũng như Israel đối với phát ngôn mới từ phía Iran và Nga.