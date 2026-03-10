Ông Trump nói chiến sự sẽ sớm kết thúc, cảnh báo Iran

Trong cuộc họp báo ở bang Florida hôm 9.3 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đe dọa sẽ tấn công Iran quy mô lớn hơn nếu nước này chặn nguồn cung dầu. "Tôi sẽ không cho phép một chế độ khủng bố bắt cả thế giới làm con tin và cố gắng ngăn chặn nguồn cung dầu toàn cầu. Và nếu Iran làm bất cứ điều gì để điều đó xảy ra, họ sẽ bị tấn công ở mức độ mạnh hơn nhiều", ông Trump tuyên bố trong cuộc họp báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo ở thành phố Miami thuộc bang Florida ngày 9.3 Ảnh: AFP

Tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ miễn giảm một số lệnh cấm vận về dầu mỏ do thị trường hỗn loạn sau các cuộc tấn công của Mỹ cùng với Israel nhắm vào Iran.

Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran từ ngày 28.2 đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc và giá dầu tăng vọt trở lại vào ngày 9.3, khi Tehran, dưới sự lãnh đạo của tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, phóng một loạt tên lửa mới vào các nước láng giềng vùng Vịnh và báo hiệu rằng eo biển Hormuz chiến lược có thể sẽ vẫn bị đóng cửa, theo AFP.

Tuy nhiên, cũng trong cuộc họp báo nói trên, Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến chống Iran sẽ sớm kết thúc, mà không ấn định ngày cụ thể. Ông nhấn mạnh rằng nếu cuộc chiến chống Iran bùng phát trở lại, "họ sẽ bị tấn công mạnh hơn nữa".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài CBS trước đó, ông Trump nói: "Tôi nghĩ cuộc chiến đã gần như hoàn tất. Họ không còn hải quân, không còn liên lạc, họ không còn không quân". Ông Trump còn nói rằng Mỹ đã vượt xa khung thời gian ban đầu mà ông đưa ra cho cuộc chiến là 4 hoặc 5 tuần.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 9.3 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu trong 10 ngày đầu tiên của cuộc chiến chống Iran. Trong số các mục tiêu đó có 50 tàu, cùng các hệ thống phòng không, các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo, các cơ sở sản xuất tên lửa và máy bay không người lái, và hệ thống thông tin liên lạc quân sự, theo tuyên bố của CENTCOM.

Cũng trong ngày 9.3, quân đội Israel tuyên bố đã hoàn thành "một loạt các cuộc tấn công nhắm vào 6 sân bay quân sự" ở Iran như một phần nỗ lực giành kiểm soát không phận Iran.

"Nhiều máy bay đã bị phá hủy, trong đó có cả máy bay của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và trực thăng chiến đấu của Iran. Ngoài ra, các đường băng và hệ thống phòng thủ và phát hiện được thiết kế để chống lại máy bay (của không quân Israel) hoạt động trong không phận Iran cũng bị tấn công", quân đội Israel tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran đối với cảnh báo của Tổng thống Trump cũng như tuyên bố mới của quân đội Mỹ và Israel.