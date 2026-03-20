Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Người phát ngôn IRGC thiệt mạng, Lãnh tụ tối cao Iran ra tuyên bố mới

Vi Trân
20/03/2026 16:24 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vừa đưa ra thông điệp mới, trong khi có thêm quan chức cấp cao của nước này thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ và Israel.

Trong thông điệp mới được công bố ngày 20.3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chia buồn với Tổng thống Masoud Pezeshkian về việc Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng, đồng thời cho rằng bộ này nên đáp trả bằng cách tước bỏ an ninh của "kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài", theo AP.

Người phát ngôn IRGC thiệt mạng, Lãnh tụ tối cao Iran ra tuyên bố mới - Ảnh 1.

Ông Mojtaba Khamenei (giữa), Lãnh tụ tối cao Iran, tại một cuộc họp ở Tehran năm 2016

ẢNH: REUTERS

Ông Khamenei chưa xuất hiện công khai từ khi được công bố là Lãnh tụ tối cao Iran, kế nhiệm người cha Ali Khamenei đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel ngay ngày đầu xung đột (28.2).

Các quan chức Mỹ và Israel cho rằng ông Mojtaba Khamenei cũng đã bị thương. Iran không bác bỏ thông tin ông Mojtaba Khamenei bị thương nhưng khẳng định nhà lãnh đạo vẫn an toàn và hoàn toàn quản lý tình hình.

Hôm 17.3, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Mojtaba Khamenei trong ngày chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện lập trường "rất cứng rắn và nghiêm túc" theo hướng đáp trả các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Theo một quan chức Iran giấu tên, lãnh đạo tối cao khẳng định "chưa phải thời điểm thích hợp để thiết lập hòa bình" cho đến khi Mỹ và Israel "chấp nhận thất bại và bồi thường".

Cuộc xung đột đến nay đã trải qua 3 tuần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong ngày 20.3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini và cấp phó đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel. Ông Naini là người phát ngôn của IRGC từ năm 2024.

Israel chưa bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn IRGC thiệt mạng, Lãnh tụ tối cao Iran ra tuyên bố mới - Ảnh 2.

Người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL

Trước đó, cùng ngày, ông Naini vừa mới được trích lời nhấn mạnh rằng Iran vẫn đang sản xuất tên lửa với hiệu suất tuyệt đối, bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là Iran không còn có thể sản xuất tên lửa nữa. Bên cạnh đó, ông Naini khẳng định rằng chiến sự sẽ tiếp tục.

Các đợt không kích của Mỹ và Israel đến nay đã khiến nhiều lãnh đạo Iran thiệt mạng. Ngoài những nhân vật kể trên còn có Thư ký Hội đồng An ninh Ali Larijani, tư lệnh lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani và hàng loạt lãnh đạo quân đội.

Mỹ tuyên bố đang phá hủy năng lực tên lửa, Iran đánh trả ra sao?

Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện hạ nhiệt xung đột

Lãnh đạo tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei bác bỏ đề xuất giảm leo thang do các bên trung gian chuyển tới Tehran, yêu cầu Mỹ và Israel trước hết phải 'bị khuất phục' trước khi tính đến hòa bình.

Khám phá thêm chủ đề

Iran lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei IRGC israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận