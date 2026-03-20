Người phát ngôn IRGC thiệt mạng, Lãnh tụ tối cao Iran ra tuyên bố mới

Trong thông điệp mới được công bố ngày 20.3, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei chia buồn với Tổng thống Masoud Pezeshkian về việc Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng, đồng thời cho rằng bộ này nên đáp trả bằng cách tước bỏ an ninh của "kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài", theo AP.

Ông Khamenei chưa xuất hiện công khai từ khi được công bố là Lãnh tụ tối cao Iran, kế nhiệm người cha Ali Khamenei đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel ngay ngày đầu xung đột (28.2).

Các quan chức Mỹ và Israel cho rằng ông Mojtaba Khamenei cũng đã bị thương. Iran không bác bỏ thông tin ông Mojtaba Khamenei bị thương nhưng khẳng định nhà lãnh đạo vẫn an toàn và hoàn toàn quản lý tình hình.

Hôm 17.3, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Mojtaba Khamenei trong ngày chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện lập trường "rất cứng rắn và nghiêm túc" theo hướng đáp trả các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Theo một quan chức Iran giấu tên, lãnh đạo tối cao khẳng định "chưa phải thời điểm thích hợp để thiết lập hòa bình" cho đến khi Mỹ và Israel "chấp nhận thất bại và bồi thường".

Cuộc xung đột đến nay đã trải qua 3 tuần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong ngày 20.3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng người phát ngôn Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Mohammad Naini và cấp phó đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel. Ông Naini là người phát ngôn của IRGC từ năm 2024.

Israel chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, cùng ngày, ông Naini vừa mới được trích lời nhấn mạnh rằng Iran vẫn đang sản xuất tên lửa với hiệu suất tuyệt đối, bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là Iran không còn có thể sản xuất tên lửa nữa. Bên cạnh đó, ông Naini khẳng định rằng chiến sự sẽ tiếp tục.

Các đợt không kích của Mỹ và Israel đến nay đã khiến nhiều lãnh đạo Iran thiệt mạng. Ngoài những nhân vật kể trên còn có Thư ký Hội đồng An ninh Ali Larijani, tư lệnh lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani và hàng loạt lãnh đạo quân đội.