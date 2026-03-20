Thế giới Quân sự

Mỹ điều cường kích A-10 ‘Lợn lòi’ truy đuổi xuồng cao tốc Iran

Bảo Hoàng
20/03/2026 11:13 GMT+7

Chiến đấu cơ A-10 mà quân đội Mỹ muốn sớm cho ‘nghỉ hưu’ đã tham gia chiến dịch truy đuổi xuồng cao tốc của Iran ở eo biển Hormuz.

Trong cuộc họp báo ngày 19.3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết cường kích A-10 đã tham gia chiến đấu, tấn công và tiêu diệt các xuồng cao tốc Iran ở eo biển Hormuz.

Thông tin về A-10 được sử dụng thu hút sự chú ý từ giới quan sát quân sự, trong bối cảnh loại máy bay này đã được quân đội Mỹ đẩy nhanh kế hoạch loại biên. Mỹ ban đầu dự kiến cho mẫu cường kích này “nghỉ hưu” vào cuối thập niên này, tuy nhiên sau đó đẩy kế hoạch loại biên vào tài khóa 2026. Hiện vẫn còn hơn 160 chiếc A-10 hoạt động, Business Insider đưa tin ngày 19.3.

Cường kích A-10 ‘Lợn lòi’ Mỹ tham gia tấn công xuồng cao tốc Iran - Ảnh 1.

Cường kích A-10 của quân đội Mỹ

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Cường kích A-10 được biết đến rộng rãi với biệt danh “Lợn lòi” (Warthog). Đây là chiến đấu cơ yểm trợ hỏa lực tầm gần được giới thiệu vào thập niên 1970. Quân đội Mỹ khi đó muốn một loại máy bay có khả năng đe dọa xe tăng của đối thủ. Thiết kế của A-10 cho phép nó mang đa dạng các loại bom và tên lửa cho nhiều mục đích.

Loại cường kích này được Mỹ triển khai nhiều trong các chiến dịch ở vùng Vịnh vào cuối thế kỷ trước. Điều khiến A-10 nổi tiếng là tiếng gầm rú đặc trưng, thực chất đến từ tiếng súng của loại pháo nòng xoay 30 mm GAU-8 Avenger được gắn ở mũi phi cơ.

Không quân Mỹ cho rằng A-10 không còn phù hợp với tác chiến hiện đại, khi tầm hoạt động ngắn và tốc độ hạn chế khiến nó gặp nhiều rủi ro trước hệ thống phòng không đối thủ. Quân đội Mỹ đang xem xét sử dụng tiêm kích F-35 đa nhiệm cho một số nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực tương tự A-10.

Iran bị cáo buộc sử dụng xuồng cao tốc để tập kích các tàu đi qua eo biển Hormuz, vốn được xem là cửa ngõ vận tải quan trọng của thế giới. Việc đóng cửa Hormuz khiến chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn và đẩy giá năng lượng tăng cao.

CNN ngày 20.3 đưa tin cơ quan hàng hải quốc tế của Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu đàm phán với các nước nhằm thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán các tàu thuyền bị mắc kẹt ở những vùng biển tại khu vực do xung đột.

Quân đội Mỹ sắp loại biên 162 máy bay 'Thần sấm' A-10

Không quân Mỹ sắp hoàn thành kế hoạch loại biên tổng cộng 340 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II (Thần sấm), tăng tốc đáng kể so với thời hạn trong kế hoạch trước đó là vào cuối thập niên này.

