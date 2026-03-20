Ông Trump kêu gọi Nhật Bản, NATO 'hành động mạnh mẽ' đối với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng hôm 19.3 đã ca ngợi lập trường hiện tại của nước này về vấn đề Iran.

"Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ to lớn và có mối quan hệ tuyệt vời với Nhật Bản về mọi mặt. Và tôi tin rằng dựa trên những tuyên bố mà chúng tôi nhận được ngày hôm qua, ngày hôm kia, liên quan đến Nhật Bản, họ thực sự đang thể hiện trách nhiệm của mình", ông Trump nói.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểutrong bữa tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ hôm 19.3 ẢNH: REUTERS

Ông Trump vẫn đang thúc đẩy các đồng minh gửi thêm tàu để rà phá thủy lôi và hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, đồng thời đã chỉ trích các đồng minh vì sự ủng hộ hời hợt của họ đối với chiến dịch quân sự Mỹ - Israel.

Về phần Nhật Bản, Tổng thống Trump cho biết ông mong đợi đồng minh này sẽ thể hiện trách nhiệm nhiều hơn, dựa trên sự hỗ trợ mà Mỹ đã dành cho nước này và hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại đó.

"Chúng tôi không cần nhiều. Chúng tôi không cần gì cả. Ý tôi là, thành thật mà nói, chúng tôi không cần gì từ Nhật Bản hay bất kỳ ai khác. Nhưng tôi nghĩ việc mọi người thể hiện trách nhiệm là điều phù hợp", ông Trump nói.

Bà Takaichi lên án các cuộc tấn công của Iran ở eo biển Hormuz và bày tỏ tin tưởng chỉ có ông Trump mới có thể giúp đạt được hòa bình.

Bà cũng cho biết nền kinh tế toàn cầu sắp chịu một đòn giáng mạnh do tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông.

Khi được hỏi tại sao ông không thông báo cho các đồng minh về kế hoạch chiến tranh của mình, ông Trump đã đưa ra sự so sánh giữa các cuộc không kích của Mỹ vào Iran và cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng cách đây nhiều thập kỷ.

Ông Trump đáp: "Chúng tôi muốn bất ngờ. Còn ai hiểu về sự bất ngờ hơn Nhật Bản? Tại sao các ông không nói với tôi về Trân Châu Cảng?"

Trước cuộc gặp, Nhật Bản đã cùng các nước hàng đầu châu Âu ra một tuyên bố chung, cho biết sẽ thực hiện các bước để ổn định thị trường năng lượng và sẵn sàng tham gia vào các "nỗ lực thích hợp" nhằm đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển.

Khác với Washington, Tokyo vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Tehran, tạo ra một kênh ngoại giao tiềm năng cho bất kỳ động thái nào nhằm kết thúc chiến tranh, mặc dù những nỗ lực hòa giải trước đây của Nhật Bản với Tehran vào năm 2019 đã không thành công.