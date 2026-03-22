Ông Trump ra tối hậu thư đòi Iran mở eo biển Hormuz

Phát ngôn này đánh dấu một sự leo thang mạnh mẽ chỉ hơn một ngày sau khi ông Trump nói về việc "kết thúc" chiến tranh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: "Nếu Iran không mở cửa hoàn toàn - không đe dọa ở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ nhiều nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!".

Truyền thông Iran sáng sớm 22.3 đưa tin Bộ Tư lệnh Tác chiến Thống nhất Iran cảnh báo nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của nước này bị tấn công, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu.

Một tên lửa Tomahawk phóng từ tàu khu trục Arleigh Burke USS Delbert D. Black trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran ẢNH: REUTERS

Các mối đe dọa từ Iran đã khiến hầu hết tàu thuyền không thể đi qua eo biển này. Đây là tuyến đường biển hẹp đóng vai trò huyết mạch cho khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gây ra nguy cơ gây sốc cho năng lượng thế giới. Việc eo biển gần như bị đóng cửa đã khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt tới 35% trong tuần trước.

Trong một diễn biến liên quan, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, đồng thời lưu ý rằng các cuộc tấn công của Iran tiếp tục giảm.

Ông Cooper cho biết quân đội Mỹ đang "tiêu diệt hàng nghìn tên lửa, máy bay không người lái tấn công tiên tiến và toàn bộ hải quân Iran mà họ sử dụng để quấy rối vận tải quốc tế".

Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ vẫn đang thực hiện kế hoạch loại bỏ khả năng triển khai sức mạnh đáng kể của Iran ra ngoài biên giới của mình, đồng thời nói rằng Mỹ hiện xây dựng được hệ thống phòng không rộng khắp nhất thế giới ở Trung Đông.