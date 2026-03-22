Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump ra tối hậu thư đòi Iran mở eo biển Hormuz
Thế giới

La Vi
22/03/2026 11:52 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.3 đe dọa sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện của Iran trong vòng 48 giờ nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Phát ngôn này đánh dấu một sự leo thang mạnh mẽ chỉ hơn một ngày sau khi ông Trump nói về việc "kết thúc" chiến tranh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: "Nếu Iran không mở cửa hoàn toàn - không đe dọa ở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ nhiều nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!".

Truyền thông Iran sáng sớm 22.3 đưa tin Bộ Tư lệnh Tác chiến Thống nhất Iran cảnh báo nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của nước này bị tấn công, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu.

Ông Trump dọa tấn công nhà máy điện Iran nếu không mở eo biển Hormuz

Một tên lửa Tomahawk phóng từ tàu khu trục Arleigh Burke USS Delbert D. Black trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran

ẢNH: REUTERS

Các mối đe dọa từ Iran đã khiến hầu hết tàu thuyền không thể đi qua eo biển này. Đây là tuyến đường biển hẹp đóng vai trò huyết mạch cho khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gây ra nguy cơ gây sốc cho năng lượng thế giới. Việc eo biển gần như bị đóng cửa đã khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt tới 35% trong tuần trước.

Trong một diễn biến liên quan, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Brad Cooper cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, đồng thời lưu ý rằng các cuộc tấn công của Iran tiếp tục giảm.

Ông Cooper cho biết quân đội Mỹ đang "tiêu diệt hàng nghìn tên lửa, máy bay không người lái tấn công tiên tiến và toàn bộ hải quân Iran mà họ sử dụng để quấy rối vận tải quốc tế".

Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ vẫn đang thực hiện kế hoạch loại bỏ khả năng triển khai sức mạnh đáng kể của Iran ra ngoài biên giới của mình, đồng thời nói rằng Mỹ hiện xây dựng được hệ thống phòng không rộng khắp nhất thế giới ở Trung Đông.

Cuộc chiến Iran ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, ai đang chịu thiệt hại nặng nhất?

Nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có về nguồn cung năng lượng, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng rõ ràng là một số quốc gia dễ bị ảnh hưởng hơn hoặc ít có khả năng đối phó hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Tổng thống Trump Mỹ Iran Eo biển Hormuz Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận