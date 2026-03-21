Mỹ điều tàu đổ bộ, hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông?

Quân đội Mỹ đang điều một tàu tấn công đổ bộ lớn cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến Trung Đông.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 20.3 cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc đưa quân vào lãnh thổ Iran, nhưng Mỹ sẽ tăng cường năng lực cho các hoạt động tiềm năng trong tương lai tại khu vực.

Nhà Trắng đã chuyển câu hỏi đến Lầu Năm Góc, cơ quan này chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hãng tin Reuters đầu tuần này đưa tin Washington đang xem xét các phương án điều động quân, bao gồm cả khả năng đổ bộ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 19.3 nói với các phóng viên rằng ông không đưa quân đến "bất cứ đâu".

Các thủy thủ Hải quân Mỹ trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln trong cuộc tấn công Chiến dịch Epic Fury vào Iran ẢNH: REUTERS

"Không, tôi không đưa quân đến bất cứ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với các bạn. Nhưng tôi không đưa quân", ông khẳng định.

Các nguồn tin giấu tên không cho biết vai trò của số quân tăng cường sẽ là gì.

Các đợt điều quân bổ sung này sẽ làm tăng thêm số lượng 50.000 quân nhân Mỹ đã hiện diện tại Trung Đông.

Ông Trump hôm 20.3 một lần nữa bày tỏ sự tức giận với các đồng minh của Mỹ. Ông viết trên mạng xã hội rằng họ là "những kẻ hèn nhát" khi từ chối hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ông tuyên bố: "Nếu không có Mỹ, NATO chỉ là con hổ giấy!".

Ông Trump đã kêu gọi các đồng minh lớn của Mỹ và các nước khác giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển qua eo biển do Iran kiểm soát. Đây đều là những nước không được Mỹ tham vấn hay thông báo trước về cuộc chiến.

Ông cho biết: "... về cơ bản, chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ nào từ NATO".

Xung đột đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời kể từ khi các cuộc không kích Mỹ-Israel bắt đầu vào ngày 28.2.