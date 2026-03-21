Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ điều tàu đổ bộ, hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông?
Video Thế giới

La Vi
21/03/2026 10:45 GMT+7

Các quan chức Mỹ hôm 20.3 tiết lộ quân đội nước này đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và hải quân đến Trung Đông, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang tuần thứ ba.

Quân đội Mỹ đang điều một tàu tấn công đổ bộ lớn cùng hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến Trung Đông.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 20.3 cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc đưa quân vào lãnh thổ Iran, nhưng Mỹ sẽ tăng cường năng lực cho các hoạt động tiềm năng trong tương lai tại khu vực.

Nhà Trắng đã chuyển câu hỏi đến Lầu Năm Góc, cơ quan này chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hãng tin Reuters đầu tuần này đưa tin Washington đang xem xét các phương án điều động quân, bao gồm cả khả năng đổ bộ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 19.3 nói với các phóng viên rằng ông không đưa quân đến "bất cứ đâu".

Các thủy thủ Hải quân Mỹ trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln trong cuộc tấn công Chiến dịch Epic Fury vào Iran

ẢNH: REUTERS

"Không, tôi không đưa quân đến bất cứ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với các bạn. Nhưng tôi không đưa quân", ông khẳng định.

Các nguồn tin giấu tên không cho biết vai trò của số quân tăng cường sẽ là gì.

Các đợt điều quân bổ sung này sẽ làm tăng thêm số lượng 50.000 quân nhân Mỹ đã hiện diện tại Trung Đông.

Ông Trump hôm 20.3 một lần nữa bày tỏ sự tức giận với các đồng minh của Mỹ. Ông viết trên mạng xã hội rằng họ là "những kẻ hèn nhát" khi từ chối hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ông tuyên bố: "Nếu không có Mỹ, NATO chỉ là con hổ giấy!".

Ông Trump đã kêu gọi các đồng minh lớn của Mỹ và các nước khác giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển qua eo biển do Iran kiểm soát. Đây đều là những nước không được Mỹ tham vấn hay thông báo trước về cuộc chiến.

Ông cho biết: "... về cơ bản, chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ nào từ NATO".

Xung đột đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời kể từ khi các cuộc không kích Mỹ-Israel bắt đầu vào ngày 28.2.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran điều quân Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận