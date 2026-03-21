Iran tấn công nhà máy lọc dầu của Kuwait
Video Thế giới

La Vi
21/03/2026 10:15 GMT+7

Hôm 20.3, Iran tấn công một nhà máy lọc dầu ở Kuwait và Israel giết chết một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Một hãng thông tấn Iran hôm 20.3 công bố đoạn băng ghi cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa từ một địa điểm không được tiết lộ, trong khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu kết thúc.

Công ty dầu khí quốc gia Kuwait cho biết một nhà máy lọc dầu trở thành mục tiêu cho nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), khiến một số tổ hợp bốc cháy.

Mảnh vỡ từ tên lửa Iran đã làm hư hại các khu dân cư thuộc thành phố Rehovot của Israel.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công các cơ sở của chính phủ Iran tại Tehran, và truyền hình nhà nước Iran cho biết phó trưởng ban quan hệ công chúng của IRGC đã thiệt mạng.

Mảnh vỡ từ tên lửa Iran được nhìn thấy ở khu dân cư thuộc thành phố Rehovot của Israel

Các cuộc tấn công tiếp diễn khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động bước sang tuần thứ tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.3 đã nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh giúp đảm bảo an ninh cho hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Các mối lo Iran tấn công tàu hàng gần như đã đóng cửa tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lập trường của Paris là "hoàn toàn mang tính phòng thủ" và ông đang làm "mọi thứ có thể để giúp hạ nhiệt căng thẳng".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói Berlin có thể tham gia vào các biện pháp an ninh nhưng chỉ "sau khi các hành động thù địch chấm dứt".

Triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn càng mơ hồ hơn khi có nhận định cho rằng Israel và Mỹ đang theo đuổi các mục tiêu và chiến lược khác nhau.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard nói rằng Israel đang cố gắng gây bất ổn cho chế độ Iran, trong khi ông Trump nhắm đến việc phá hủy năng lực phóng tên lửa đạn đạo, năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran.

Bà Gabbard nói: "Các mục tiêu mà tổng thống đề ra khác với các mục tiêu mà chính phủ Israel đề ra".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19.3 tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu uranium hay sản xuất tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, khả năng tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran đã phủ nhận những tuyên bố như vậy.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết việc sản xuất tên lửa vẫn đang tiếp diễn và nước nàykhông thiếu tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19.3 cho biết ông đã yêu cầu Israel không lặp lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran, sau khi các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào các nhà máy năng lượng đang khiến giá dầu khí tăng vọt, làm leo thang mạnh mẽ cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.

