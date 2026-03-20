Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lầu Năm Góc muốn thêm 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran, ông Trump nêu lý do
Video Thế giới

Lầu Năm Góc muốn thêm 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran, ông Trump nêu lý do

La Vi
20/03/2026 11:00 GMT+7

Hôm 19.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến chống Iran không thay đổi kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 28.2.

Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội Mỹ cấp hơn 200 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bảo vệ đề xuất này tại một cuộc họp báo hôm 20.3 và gợi ý rằng còn có thể có những đề xuất tiếp theo.

"Về con số 200 tỉ USD, tôi nghĩ con số đó có thể thay đổi. Rõ ràng, cần tiền để tiêu diệt kẻ xấu. Vì vậy, chúng tôi sẽ quay lại làm việc với Quốc hội và các nghị sĩ ở đó để đảm bảo chúng tôi được tài trợ đầy đủ cho những gì đã làm và những gì chúng tôi có thể phải làm trong tương lai".

Ông Hegseth nói với các phóng viên rằng các mục tiêu vẫn là phá hủy các bệ phóng tên lửa của Iran, cũng như cơ sở công nghiệp quốc phòng và hải quân của nước này, đồng thời không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân.

"Các mục tiêu của chúng tôi, được đưa ra trực tiếp từ vị tổng thống theo đường lối 'Nước Mỹ trên hết' (America First) của chúng ta, vẫn chính xác như những gì đã được xác định ngay từ ngày đầu tiên".

- Ảnh 1.

Một chiếc máy bay F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ chuẩn bị cất cánh để hỗ trợ cuộc tấn công trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trợ lý của ông đã đưa ra những mục tiêu thay đổi cho cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28.2, với các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến đã tiêu tốn của Mỹ ít nhất 11,3 tỉ USD.

Được công bố trong một cuộc họp kín dành cho các thượng nghị sĩ, con số này không bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến. Tuy nhiên, số liệu này đã được cung cấp cho các nghị sĩ khi họ yêu cầu thêm thông tin về cuộc xung đột.

Ông Trump hôm 19.3 đã nhận được câu hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo tại buổi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang viếng thăm Mỹ.

Ông đáp: "Chúng tôi cần [thêm ngân sách] vì rất nhiều lý do, thậm chí còn vượt khỏi những gì chúng ta đang nói về Iran... Chúng tôi muốn đảm bảo. Và đó là một cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo chúng ta luôn dẫn đầu". 

Reuters hôm 18.3 dẫn lời một quan chức Mỹ và ba nguồn thạo tin cho biết chính quyền ông Trump đang xem xét điều thêm hàng nghìn quân nhân Mỹ để tăng cường cho chiến dịch Iran.

"Tôi không đưa quân đến bất cứ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với quý vị", ông Trump nói.

Ông Trump hôm 19.3 đã bác bỏ thông tin này, nói rằng ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ tư.

Ông Trump kêu gọi Nhật Bản, NATO 'hành động mạnh mẽ' đối với Iran

Tổng thống Donald Trump hôm 19.3 kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi "hành động mạnh mẽ hơn" khi ông thúc giục các đồng minh hỗ trợ nhiều hơn trong cuộc chiến với Iran và giá dầu tăng cao, đồng thời bảo vệ tính bí mật của chiến dịch bằng cách viện dẫn cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran ngân sách Xung đột Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận