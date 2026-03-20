Lầu Năm Góc muốn thêm 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran, ông Trump nêu lý do

Lầu Năm Góc đang đề nghị Quốc hội Mỹ cấp hơn 200 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã bảo vệ đề xuất này tại một cuộc họp báo hôm 20.3 và gợi ý rằng còn có thể có những đề xuất tiếp theo.

"Về con số 200 tỉ USD, tôi nghĩ con số đó có thể thay đổi. Rõ ràng, cần tiền để tiêu diệt kẻ xấu. Vì vậy, chúng tôi sẽ quay lại làm việc với Quốc hội và các nghị sĩ ở đó để đảm bảo chúng tôi được tài trợ đầy đủ cho những gì đã làm và những gì chúng tôi có thể phải làm trong tương lai".

Ông Hegseth nói với các phóng viên rằng các mục tiêu vẫn là phá hủy các bệ phóng tên lửa của Iran, cũng như cơ sở công nghiệp quốc phòng và hải quân của nước này, đồng thời không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân.

"Các mục tiêu của chúng tôi, được đưa ra trực tiếp từ vị tổng thống theo đường lối 'Nước Mỹ trên hết' (America First) của chúng ta, vẫn chính xác như những gì đã được xác định ngay từ ngày đầu tiên".

Một chiếc máy bay F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ chuẩn bị cất cánh để hỗ trợ cuộc tấn công trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trợ lý của ông đã đưa ra những mục tiêu thay đổi cho cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28.2, với các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến đã tiêu tốn của Mỹ ít nhất 11,3 tỉ USD.

Được công bố trong một cuộc họp kín dành cho các thượng nghị sĩ, con số này không bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến. Tuy nhiên, số liệu này đã được cung cấp cho các nghị sĩ khi họ yêu cầu thêm thông tin về cuộc xung đột.

Ông Trump hôm 19.3 đã nhận được câu hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo tại buổi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang viếng thăm Mỹ.

Ông đáp: "Chúng tôi cần [thêm ngân sách] vì rất nhiều lý do, thậm chí còn vượt khỏi những gì chúng ta đang nói về Iran... Chúng tôi muốn đảm bảo. Và đó là một cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo chúng ta luôn dẫn đầu".

Reuters hôm 18.3 dẫn lời một quan chức Mỹ và ba nguồn thạo tin cho biết chính quyền ông Trump đang xem xét điều thêm hàng nghìn quân nhân Mỹ để tăng cường cho chiến dịch Iran.

"Tôi không đưa quân đến bất cứ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với quý vị", ông Trump nói.

Ông Trump hôm 19.3 đã bác bỏ thông tin này, nói rằng ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ tư.