Thủ tướng Israel xác nhận dừng đánh mỏ khí đốt Iran như ông Trump yêu cầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.3 cho biết ông đã yêu cầu Israel không lặp lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran, sau khi các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng khiến giá năng lượng tăng vọt và làm leo thang hơn nữa cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Trump đáp: "Vâng, tôi đã làm vậy. Tôi đã nói với ông ấy, 'Đừng làm thế.' Và ông ấy sẽ không làm thế".

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra khi giá năng lượng tăng vọt vào ngày 19.3 sau khi Iran đáp trả cuộc tấn công của Israel vào một mỏ khí đốt lớn bằng cách tấn công khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi xử lý khoảng một phần năm lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại mà sẽ mất nhiều năm để khắc phục.

Tổng thống Trump đang gặp khó khăn về chính trị khi giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng số các cử tri cốt lõi của mình. Ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh vì đã phản ứng thận trọng khi ông yêu cầu họ giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã nhận được thông điệp.

"Tôi sẽ nói hai điều. Điều thứ nhất, Israel đã hành động một mình khi tấn công khu phức hợp khí đốt Asaluyeh. Điều thứ hai, Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi tạm dừng các cuộc tấn công trong tương lai, và chúng tôi đang tạm dừng", ông Netanyahu nói.

Ông cũng nói rằng Israel không đẩy Mỹ vào cuộc tấn công Iran: "Và tôi muốn kết thúc phần phát biểu mở đầu này bằng cách nhắc đến một tin giả nữa, đó là Israel bằng cách nào đó đã lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột với Iran. Có ai thực sự tin rằng một kẻ nào đó có thể bảo Tổng thống Trump phải làm gì không? Thôi nào".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jerusalem hôm 19.3 ẢNH: REUTERS

Theo tường trình của Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard trước Ủy ban Hạ viện hôm 19.3, Mỹ và Israel dường như có những mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến này: "Qua các hoạt động, chúng ta có thể thấy rằng chính phủ Israel đã tập trung vào việc vô hiệu hóa giới lãnh đạo Iran và loại bỏ một số thành viên, rõ ràng là bắt đầu với Ayatollah và Lãnh tụ tối cao. Và họ tiếp tục tập trung vào nỗ lực đó.

"Tổng thống Trump đã tuyên bố mục tiêu của mình là phá hủy khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Iran, khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran, và hải quân Iran và hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cũng như năng lực rải thủy lôi", bà Gabbard nói thêm.

Chính quyền Trump đang yêu cầu thêm 200 tỉ USD tài trợ cho cuộc chiến, một quan chức Mỹ xác nhận như vậy hôm 19.3, nhưng đề xuất này đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội, là nơi phải phê duyệt ngân sách.