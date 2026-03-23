Ông Trump chỉ đạo dừng đánh nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày

"Tôi rất vui mừng báo cáo rằng, trong hai ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết hoàn toàn và triệt để tình trạng thù địch ở Trung Đông. Dựa trên nội dung và giọng điệu của những cuộc đàm phán sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này, vốn sẽ tiếp tục trong suốt tuần, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc gặp gỡ và thảo luận đang diễn ra", Tổng thống Trump vừa viết trên Truth Social.

Trước đó, ông Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran để mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. "Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không phải đe dọa, trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước", Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Phía Iran sau đó đáp trả tối hậu thư bằng nhiều lời cảnh báo. Lực lượng vũ trang Iran ngày 22.3 tuyên bố nếu các hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công, Tehran sẽ trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc sở hữu của Mỹ trong khu vực, theo hãng thông tấn Mehr.

Quân đội Iran nói nếu các mối đe dọa của Mỹ liên quan đến các nhà máy điện của Iran được thực hiện, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy được xây dựng lại. Họ cũng cho biết tất cả các cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel sẽ là mục tiêu, cũng như "các công ty tương tự trong khu vực có cổ đông Mỹ".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thì tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà máy điện của nước này.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ Iran sau bài đăng mới nhất của ông Trump về việc đã và đang có cuộc đàm phán với Iran. Trước đó, Iran nhiều lần bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ.