Thế giới

Trung tâm Kennedy tạm ngừng hoạt động 2 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/02/2026 09:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington D.C sẽ tạm ngừng toàn bộ các hoạt động giải trí trong vòng 2 năm, bắt đầu từ ngày 4.7, nhằm phục vụ công tác cải tạo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 1.2, ông Trump cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình xem xét kéo dài một năm, trong đó các giới chức Mỹ cân nhắc giữa phương án đóng cửa hoàn toàn, mở cửa trở lại hoặc chỉ đóng cửa một phần trong thời gian cải tạo.

"Quyết định quan trọng này, dựa trên ý kiến đóng góp từ nhiều chuyên gia, sẽ biến một trung tâm cũ kỹ, xuống cấp và tồi tàn, một nơi đã trong tình trạng xuống cấp cả về tài chính và cơ sở hạ tầng trong nhiều năm, thành một pháo đài nghệ thuật, âm nhạc và giải trí đẳng cấp thế giới, tốt hơn bao giờ hết", theo The Guardian dẫn bài viết của ông Trump.

- Ảnh 1.

Phía ngoài Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy (Mỹ) ngày 18.12.2025

ẢNH: REUTERS

Kế hoạch cải tạo là một phần trong dự luật chi tiêu lớn của chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm 257 triệu USD dành cho sửa chữa, phục hồi, xử lý tồn đọng bảo trì và tăng cường an ninh tại trung tâm.

Trung tâm Kennedy, một trong những địa điểm biểu diễn nghệ thuật hàng đầu của Mỹ và khánh thành năm 1971 tại Washington D.C, được chỉ định là đài tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy sau vụ ám sát ông năm 1964. Theo trang web chính thức, nơi đây thường tổ chức hơn 2.000 buổi biểu diễn mỗi năm.

Tuy nhiên, Trung tâm Kennedy thời gian gần đây rơi vào tình trạng bất ổn khi hàng loạt nghệ sĩ hủy bỏ sự kiện và doanh thu bán vé xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Diễn biến này xảy ra sau khi ông Trump tiến hành cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo trung tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Một phân tích của The Washington Post cho thấy doanh thu bán vé tại trung tâm đã giảm mạnh trong năm 2025. Từ ngày 3.9 đến 19.10.2025, khoảng 43% số vé cho các chương trình thông thường vẫn chưa được bán hết.

Tháng 12.2025, hội đồng quản trị mới do ông Trump lựa chọn đã bỏ phiếu đổi tên cơ sở này thành "Trung tâm Trump - Kennedy". Tuy nhiên, The New York Times cho hay về mặt pháp lý, địa điểm này vẫn mang tên Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, và mọi thay đổi chính thức liên quan tên gọi đều cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

