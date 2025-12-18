Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Nhà Trắng treo bảng giới thiệu châm biếm nhiều tổng thống tiền nhiệm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
18/12/2025 17:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho gắn biển giới thiệu thông tin dưới chân dung các đời tổng thống ở Nhà Trắng, song công chúng đặc biệt chú ý đến mô tả về những người tiền nhiệm đảng Dân chủ gần đây.

Tại “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”, bức tường ở Nhà Trắng nơi ông Trump cho đặt chân dung các đời tổng thống Mỹ, vừa được gắn thêm bảng giới thiệu thông tin về những tổng thống tương ứng.

Bảng giới thiệu dưới khung tranh cựu Tổng thống Joe Biden lại nêu thông tin rằng: “Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, tệ hơn tất cả những người trước”, và gán biệt danh “Joe ngủ gật”, Reuters đưa tin.

Ông Trump lại châm chọc người tiền nhiệm trên ảnh tại Nhà Trắng

Người tiền nhiệm Joe Biden là tổng thống duy nhất không được treo ảnh chân dung, thay vào đó Nhà Trắng dùng ảnh chiếc bút ký tự động, mang ý cáo buộc rằng ông Biden thường dùng bút tự động để ký các sắc lệnh.

Tấm biển bên dưới chỉ trích ông Biden về tình trạng lạm phát, chính sách năng lượng và nhập cư, đồng thời đổ lỗi cho ông đã gây ra xung đột Nga - Ukraine và đắc cử "bằng cách gian lận".

Ngoài ra, dưới chân dung cựu Tổng thống Barack Obama treo biển giới thiệu ông là "một nhà hoạt động cộng đồng, thượng nghị sĩ một nhiệm kỳ tại Illinois, và là một trong những chính trị gia gây chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ".

Nhà Trắng treo bảng thông tin 'châm biếm' các đời tổng thống tiền nhiệm - Ảnh 1.

Biển thông tin mô tả vừa được gắn dưới chân dung các đời tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Dưới chân dung cựu Tổng thống Bill Clinton lại nêu nội dung: “Vào năm 2016, phu nhân Tổng thống Clinton, bà Hillary Clinton, đã thua bầu cử trước Tổng thống Donald Trump”.

"Những tấm biển giới thiệu này là lời mô tả về mỗi tổng thống và di sản mà họ để lại", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay. Bà nói thêm nhiều nội dung trong đó được chính Tổng thống Trump, vốn là một sinh viên lịch sử, viết ra.

Đại diện những cựu tổng thống nói trên chưa phản hồi về nội dung biển thông tin.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà Trắng tổng thống mỹ Donald Trump Joe Biden Obama
