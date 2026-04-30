Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Shin Tae-yong bất ngờ tái hợp bóng đá Indonesia, nhận nhiệm vụ cực đặc biệt

Văn Trình
30/04/2026 18:33 GMT+7

Theo CNN Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã bất ngờ tái xuất trong một vai trò hoàn toàn mới tại Indonesia, nhưng không còn gắn trực tiếp với đội tuyển như trước đây.

Vai trò mới của ông Shin Tae-yong

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá 7 người Indonesia vừa chính thức bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong  làm cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá 7 người quốc gia. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong chiến lược phát triển một biến thể bóng đá còn khá mới tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á.

Dù vậy, vai trò của chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia tại các giải đấu lớn sắp tới sẽ không phải là huấn luyện trực tiếp. Thay vào đó, ông Shin Tae-yong đảm nhận vị trí cố vấn kỹ thuật – tập trung vào định hướng chiến lược, xây dựng hệ thống và phát triển chuyên môn tổng thể, thay vì can thiệp vào các vấn đề cụ thể trên sân.

HLV Shin Tae-yong bất ngờ tái hợp bóng đá Indonesia, nhận nhiệm vụ cực đặc biệt- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong chính thức trở lại làm việc ở Indonesia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNN INDONESIA

Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá 7 người Indonesia vẫn do HLV trưởng Socrates Matulessy đứng đầu, cùng các cộng sự như Difa Aryandra Zhafran (trợ lý), Alfonsius Kelvan (HLV thủ môn) hay Reyhan Airlangga (thể lực). 

CNN Indonesia nhấn mạnh: "Sự xuất hiện của HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ mang đến cú hích lớn về chuyên môn lẫn hình ảnh cho đội tuyển bóng đá 7 người Indonesia".

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá 7 người Indonesia sẽ tham dự Cúp Liên lục địa diễn ra tại Rome (Ý) từ ngày 30.7 đến 3.8.2026. Đây là giải đấu do FIF7 tổ chức, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trên thế giới.

Ông Shin Tae-yong vẫn nhận được kỳ vọng lớn

Trước khi nhận lời trở lại Indonesia, HLV Shin Tae-yong từng có quãng thời gian để lại nhiều dấu ấn đậm nét với bóng đá nước này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được bổ nhiệm vào chức HLV trưởng đội tuyển Indonesia năm 2019, nhanh chóng giúp đội tuyển này “lột xác” với lối chơi kỷ luật và giàu thể lực.

Dưới thời ông Shin, Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2020, đồng thời làm nên lịch sử ở U.23 châu Á 2024 khi vào đến bán kết. Không chỉ cải thiện thành tích, HLV Shin Tae-yong còn tạo nền tảng phát triển bền vững khi mạnh dạn trẻ hóa lực lượng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và thay đổi tư duy thi đấu của bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-yong bất ngờ tái hợp bóng đá Indonesia, nhận nhiệm vụ cực đặc biệt- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong từng có khoảng thời gian ấn tượng cùng bóng đá Indonesia

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, bất chấp những dấu ấn đó, ông vẫn phải nói lời chia tay đội tuyển Indonesia vào đầu năm 2025 sau màn thể hiện không mấy ấn tượng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, cũng như bị loại sớm ở AFF Cup. Sau khi rời ghế nóng, ông Shin Tae-yong chuyển sang đảm nhiệm vai trò quản lý tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, trước khi bất ngờ nhận lời quay trở lại Indonesia trong dự án bóng đá 7 người.

CNN Indonesia đánh giá: “Sự trở lại lần này, dù không còn ở sân chơi 11 người quen thuộc, vẫn mang nhiều ý nghĩa. Với những thành công và cả dư âm từ cuộc chia tay trước đó, HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào hành trình phát triển mới của bóng đá Indonesia theo một cách khác”.

Bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá mini, với mỗi đội gồm 7 cầu thủ thi đấu trên sân có kích thước lớn hơn sân 5 người. Hiện tại, môn này được quản lý bởi nhiều tổ chức quốc tế như IFA7, FIF7 hay FIFO7S, trong đó Liên đoàn Bóng đá 7 người Indonesia trực thuộc FIF7.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận