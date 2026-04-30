HLV Shin Tae-yong bất ngờ tái hợp bóng đá Indonesia, nhận nhiệm vụ cực đặc biệt

Vai trò mới của ông Shin Tae-yong

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá 7 người Indonesia vừa chính thức bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong làm cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá 7 người quốc gia. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong chiến lược phát triển một biến thể bóng đá còn khá mới tại quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á.

Dù vậy, vai trò của chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển Indonesia tại các giải đấu lớn sắp tới sẽ không phải là huấn luyện trực tiếp. Thay vào đó, ông Shin Tae-yong đảm nhận vị trí cố vấn kỹ thuật – tập trung vào định hướng chiến lược, xây dựng hệ thống và phát triển chuyên môn tổng thể, thay vì can thiệp vào các vấn đề cụ thể trên sân.

HLV Shin Tae-yong chính thức trở lại làm việc ở Indonesia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNN INDONESIA

Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá 7 người Indonesia vẫn do HLV trưởng Socrates Matulessy đứng đầu, cùng các cộng sự như Difa Aryandra Zhafran (trợ lý), Alfonsius Kelvan (HLV thủ môn) hay Reyhan Airlangga (thể lực).

CNN Indonesia nhấn mạnh: "Sự xuất hiện của HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ mang đến cú hích lớn về chuyên môn lẫn hình ảnh cho đội tuyển bóng đá 7 người Indonesia".

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá 7 người Indonesia sẽ tham dự Cúp Liên lục địa diễn ra tại Rome (Ý) từ ngày 30.7 đến 3.8.2026. Đây là giải đấu do FIF7 tổ chức, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trên thế giới.

Ông Shin Tae-yong vẫn nhận được kỳ vọng lớn

Trước khi nhận lời trở lại Indonesia, HLV Shin Tae-yong từng có quãng thời gian để lại nhiều dấu ấn đậm nét với bóng đá nước này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được bổ nhiệm vào chức HLV trưởng đội tuyển Indonesia năm 2019, nhanh chóng giúp đội tuyển này “lột xác” với lối chơi kỷ luật và giàu thể lực.

Dưới thời ông Shin, Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2020, đồng thời làm nên lịch sử ở U.23 châu Á 2024 khi vào đến bán kết. Không chỉ cải thiện thành tích, HLV Shin Tae-yong còn tạo nền tảng phát triển bền vững khi mạnh dạn trẻ hóa lực lượng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và thay đổi tư duy thi đấu của bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-yong từng có khoảng thời gian ấn tượng cùng bóng đá Indonesia ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, bất chấp những dấu ấn đó, ông vẫn phải nói lời chia tay đội tuyển Indonesia vào đầu năm 2025 sau màn thể hiện không mấy ấn tượng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, cũng như bị loại sớm ở AFF Cup. Sau khi rời ghế nóng, ông Shin Tae-yong chuyển sang đảm nhiệm vai trò quản lý tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, trước khi bất ngờ nhận lời quay trở lại Indonesia trong dự án bóng đá 7 người.

CNN Indonesia đánh giá: “Sự trở lại lần này, dù không còn ở sân chơi 11 người quen thuộc, vẫn mang nhiều ý nghĩa. Với những thành công và cả dư âm từ cuộc chia tay trước đó, HLV Shin Tae-yong được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào hành trình phát triển mới của bóng đá Indonesia theo một cách khác”.