Chính thức: Việt Nam làm chủ nhà vòng loại U.20 châu Á, khi nào bốc thăm?

U.20 Việt Nam có cơ hội trở lại giải châu Á

Đội tuyển U.20 Việt Nam không tham dự vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á năm 2025 sau khi bị loại một cách đáng tiếc ở vòng loại ngay trên sân nhà vào tháng 9.2024, với trận thua duy nhất và then chốt trước đối thủ cạnh tranh Syria với tỷ số 0-1.

U.20 Việt Nam hiện nay do HLV người Nhật Bản, ông Yutaka Ikeuchi (phải) dẫn dắt và có lực lượng cầu thủ mới đầy hứa hẹn sinh năm 2007 và 2008 Ảnh: VFF

U.20 Việt Nam hiện nay do HLV người Nhật Bản, ông Yutaka Ikeuchi dẫn dắt và có lực lượng cầu thủ mới rất hứa hẹn đa số sinh năm 2007 và 2008, đang chuẩn bị tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 1.6 đến 15.6. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải đấu này sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8.5 tới đây.

Đây cũng là đội tuyển U.20 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á 2027, với thời gian diễn ra vòng loại từ ngày 31.8 đến 6.9. Theo AFC, Việt Nam một lần nữa được chọn làm chủ nhà bảng đấu của mình, cùng với các nước còn lại như Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U.20 châu Á 2027 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28.5 tới đây tại trụ sở của AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Với tổng cộng 44 đội tuyển tham gia, chia thành 11 bảng đấu. Các đội đứng đầu bảng và 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé vào VCK. VCK U.20 châu Á 2027 vẫn do Trung Quốc đăng cai lần thứ 2 trong 3 kỳ liên tiếp, tính từ năm 2025 đến 2029.

Các cầu thủ U.19/U.20 Việt Nam đã chính thức tập trung và tập luyện từ ngày 29.4 Ảnh: VFF

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), để chuẩn bị cho 2 mục tiêu lớn trong năm 2026 trên, đội tuyển U.19/U.20 Việt Nam đã chính thức tập trung và tập luyện từ ngày 29.4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại đây, trước khi có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18.5 đến 26.5. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia với mục tiêu giành chức vô địch, qua đó để hoàn tất đủ bộ các chức vô địch giải đấu mọi cấp độ tuổi ở khu vực Đông Nam Á từ đội U.17, U.19, U.23 và đội tuyển quốc gia trong hai năm 2025 và 2026.

Nếu thành công, đội tuyển U.20 Việt Nam cũng sẽ hướng tới vòng loại U.20 châu Á với một khí thế mới để giành vé trở lại góp mặt ở VCK, sau lần vắng mặt đáng tiếc năm 2025.

Trong lịch sử, U.20 Việt Nam đã từng có đến 10 lần góp mặt ở VCK U.20 châu Á, kể cả năm 2020 giải bị hủy tổ chức. Thành tích cao nhất của đội là vào bán kết năm 2016 ở Bahrain, các lần còn lại đều chia tay ngay vòng bảng.