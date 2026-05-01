U.17 Việt Nam đến Tây Á rất an toàn, VFF lo mọi chi phí phát sinh: Khát khao lấy vé World Cup

Đến sớm để làm quen múi giờ, U.17 Việt Nam đã sẵn sàng

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ngày 3.5 mới là thời điểm các hoạt động chính thức của giải đấu bắt đầu.

Tuy nhiên, VFF đã chủ động xây dựng kế hoạch để đội tuyển sang sớm trước hai ngày nhằm giúp thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng như làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà.

Đội U.17 Việt Nam tại sân bay Ảnh: VFF

Toàn bộ chi phí phát sinh từ việc đến sớm được VFF đảm bảo, thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển.



Mặc dù không nằm trong lịch trình chính thức của AFC, Ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức đón tiếp U.17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus.

Đây cũng là khách sạn chính thức của đội tuyển trong suốt thời gian tham dự giải đấu. Đáng chú ý, nơi đây từng là địa điểm đóng quân của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026, giải đấu mà đội đã giành quyền vào trận tranh hạng ba.



BTC bố trí nơi ăn chốn ở rất chu đáo. Đội U.17 Việt Nam được ở khách sạn mà U.23 Việt Nam từng ở khi giành HCĐ giải U.23 châu Á 2026 Ảnh: VFF

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội đã dùng bữa trưa với chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, trước khi các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình dài. Theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ sẽ tập gym và thực hiện các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.



HLV Cristiano Roland đặc biệt ưu tiên các giải pháp giúp đội tuyển nhanh chóng thích nghi với môi trường sinh hoạt và tập luyện tại Jeddah, qua đó tạo nền tảng thể trạng và tâm lý tốt nhất trước khi bước vào các buổi rèn chiến thuật trên sân tập sắp tới, hướng tới trận ra quân vào 0 giờ ngày 7.5 gặp U.17 Yemen tại giải U.17 châu Á 2026.





