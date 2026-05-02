Đối thủ đầu tiên của U.17 Việt Nam ở châu Á bại trận, vẫn đặt mục tiêu gây sốc

Ở trận giao hữu quan trọng nhằm tổng duyệt lực lượng, U.17 Yemen nhập cuộc với tinh thần khá tự tin trước nhà đương kim vô địch châu Á là U.17 Uzbekistan. Theo trang Yemen News, đội bóng Tây Á chủ động tranh chấp, tổ chức lối chơi kỷ luật và không ngại va chạm. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu nơi hàng công tiếp tục bộc lộ khi các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội trong những tình huống quyết định.

Việc phung phí cơ hội khiến U.17 Yemen phải trả giá. Họ bị dẫn trước trong hiệp 1, trước khi tiếp tục nhận thêm bàn thua ở hiệp 2 sau sai lầm nơi hàng thủ. Nỗ lực của đội bóng này chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 trên chấm phạt đền do công của Silan Bashir, qua đó khép lại màn “thử lửa” với thất bại sát nút.

U.17 Yemen vừa thua trận giao hữu

Dù vậy, truyền thông Yemen đánh giá, trận thua trước U.17 Uzbekistan được xem là bài kiểm tra quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải châu Á của U.17 Yemen. Các học trò của HLV Haitham Al-Asbahi đã thể hiện tinh thần thi đấu tích cực và xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Trang Sahaafa nhận xét: “Thất bại 1-2 không phải là kết quả mong muốn, nhưng lại mang đến nhiều dữ liệu quan trọng để ban huấn luyện điều chỉnh trước khi bước vào giải chính thức”.

Trên thực tế, U.17 Yemen đã có sự chuẩn bị tương đối bài bản cho VCK U.17 châu Á 2026. Ngay từ cuối tháng 4, đội đã hội quân và di chuyển sang Ả Rập Xê Út, bước vào giai đoạn tập huấn tập trung. Các buổi tập được tổ chức với cường độ cao, chia thành hai khung giờ sáng – tối, tập trung toàn diện từ thể lực, kỹ thuật cá nhân cho đến tổ chức chiến thuật.

Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện các mảng miếng tấn công, nhất là khả năng dứt điểm trong vòng cấm – điểm yếu đã bộc lộ rõ trong trận thua U.17 Uzbekistan. Bên cạnh đó, các bài tập về tổ chức phòng ngự, phối hợp giữa các tuyến và xử lý tình huống bóng bổng cũng được tăng cường nhằm nâng cao tính ổn định trong lối chơi.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, tinh thần thi đấu và sự gắn kết tập thể cũng là yếu tố được nhấn mạnh trong quá trình rèn luyện. U.17 Yemen được yêu cầu duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút, sẵn sàng áp sát và tranh chấp mạnh mẽ – điều vốn được xem là “bản sắc” của các đội bóng Tây Á.

U.17 Yemen đặt mục tiêu giành vé dự World Cup

Đáng chú ý, dù bị đánh giá thấp hơn so với U.17 Hàn Quốc, U.17 Việt Nam và U.17 UAE tại bảng C, Liên đoàn Bóng đá Yemen (Yemen FA) vẫn đặt niềm tin lớn vào lứa cầu thủ hiện tại. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc tham dự, mà là cạnh tranh sòng phẳng để giành vé vào tứ kết – đồng nghĩa với suất dự U.17 World Cup 2026.

Trang Sahaafa dẫn lại lời của Yemen FA: “Kỳ vọng rất lớn được đặt vào "Những người trẻ Yemen" để đạt được một cột mốc lịch sử mới. Một buổi lễ chia tay trang trọng và một cuộc gặp gỡ đông đảo các nhân vật thể thao đã được tổ chức. U.17 Yemen quyết tâm rất cao, đặt mục tiêu giành vé dự World Cup”.

Theo lịch thi đấu, ở trận ra quân, U.17 Yemen sẽ chạm trán U.17 Việt Nam vào lúc 0 giờ ngày 7.5 (giờ Việt Nam). Đây được xem là trận đấu mang tính bản lề, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cạnh tranh trong bảng đấu.