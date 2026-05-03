U.17 Việt Nam tái khởi động giấc mơ World Cup

M ỤC TIÊU W ORLD C UP 2034

Có thể nói, sau khi xem các cầu thủ U.17 VN thể hiện tài năng và giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, hầu hết giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá đều khẳng định đây là lứa cầu thủ trẻ đáng xem nhất từ trước đến nay của bóng đá VN. Đáng xem bởi lứa cầu thủ trẻ này có kỹ thuật cá nhân hoàn chỉnh, thể lực dồi dào, thể hình đủ tầm và nhất là tư duy chơi bóng hiện đại.

Dù tập hợp từ nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác nhau, nhưng các nhân tố tài năng vẫn tạo thành một khối gắn kết như đã từng ăn tập với nhau một thời gian rất dài. HLV Roland lại rất hiểu cầu thủ VN, nên đã phát huy được những điểm mạnh của học trò thành vũ khí sắc bén, có thể đánh bại những đối thủ được đánh giá cao hơn như U.17 Úc tại giải Đông Nam Á vừa qua.

Ban huấn luyện đội U.17 VN với 13 thành viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp hỗ trợ HLV Roland ẢNH: VFF

Với tư duy chơi bóng hiện đại, lối chơi rõ nét và nền tảng thể hình được cải thiện, U.17 VN có nhiều tiềm năng để tiến sát trình độ châu lục. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, VFF sẽ tiếp tục đầu tư trọng điểm cho đội tuyển U.17 nam, coi đây là lực lượng nòng cốt hướng tới vòng loại World Cup 2034. Tất cả những kế hoạch này đều nằm trong định hướng chuẩn bị lâu dài, liên tục và có hệ thống, nhằm đưa bóng đá VN tiến gần hơn tới mục tiêu World Cup. Theo đánh giá của ông Trần Quốc Tuấn, nếu được góp mặt tại World Cup U.17 sẽ là bước tiến cực kỳ to lớn, có ý nghĩa rất tích cực đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ.

AFC đánh giá U.17 Việt Nam và các đối thủ: Hàn Quốc rất mạnh nhưng chưa có duyên…

B À I HỌC TRONG QUÁ KHỨ

Chúng ta hẳn còn nhớ lứa cầu thủ từng tham dự World Cup U.20 năm 2017 đã có vai trò quan trọng ra sao trong những thành tích nổi bật của bóng đá VN giai đoạn 2018 - 2022. Chính các cầu thủ lứa này như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng... đã giúp đội tuyển VN đoạt nhiều danh hiệu của khu vực và lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 một kỳ World Cup (2022).

Đáng tiếc, đó cũng là giới hạn cuối cùng của lứa cầu thủ này. Họ không thể giúp đội tuyển VN vươn cao hơn được nữa dù đã rất nỗ lực. Đặc biệt, sau gần 3 năm kể từ khi hiện thực hóa một phần "giấc mơ World Cup" cho bóng đá VN, ngoại trừ Đoàn Văn Hậu đã từng được đến châu Âu thử sức, hơn 3/4 trong tổng số 21 cầu thủ thuộc lứa tài năng đó vẫn chưa thể có được chỗ đứng vững chắc tại giải hạng nhất, V-League và dần chìm vào quên lãng. Ngay như tiền đạo Trần Thành - tác giả bàn duy nhất vào lưới Bahrain ở trận tứ kết U.19 châu Á và giúp U.19 VN giành vé dự World Cup U.20 năm 2017, cũng lận đận trong sự nghiệp khi trôi dạt hết đội hạng nhất này đến đội hạng nhất khác.

U.17 VN CẦN GÌ ĐỂ DUY TRÌ PHÁT TRIỂN ?

Đào tạo ra một lứa cầu thủ trẻ tài năng đã khó, giữ được và kích phát tiềm năng của những cầu thủ đó lên tầm cao mới càng khó hơn gấp bội. Với lứa U.17 VN tài năng hiện do HLV Roland dẫn dắt, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ tin rằng nếu tiếp tục được đầu tư, chăm lo đúng cách, các nhân tố trẻ sẽ tiếp tục khẳng định tài năng và hướng đến những mục tiêu cao hơn cho bóng đá VN.

Các cầu thủ U.17 VN cần được cọ xát với các đối thủ đỉnh cao của thế giới càng nhiều càng tốt, vì ở lứa tuổi này, chỉ có thi đấu nhiều mới giúp họ trưởng thành. Ngoài ra, có thể tổ chức các chuyến tập huấn ở nước ngoài, đến những nền bóng đá phát triển hoặc tham gia các giải đấu mời, để các cầu thủ có thể tiếp cận, làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, những cầu thủ xuất sắc như Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách… có thể đưa cho các đội hạng nhất hoặc thậm chí cả V-League mượn để được mài giũa ở môi trường bóng đá đỉnh cao, giúp họ trưởng thành vững vàng, như những đàn anh Việt Thắng, Quang Hải… từng trải qua và thành công trước đây.

Trước mắt, U.17 VN sẽ bước vào vòng bảng giải U.17 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, với các đối thủ mạnh gồm U.17 Yemen, U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE. Tấm vé đi World Cup U.17 phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thi đấu của thầy trò HLV Roland.