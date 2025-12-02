CLB Hà Nội và hành trình gieo nền móng cho World Cup 2034

Sự thủy chung trong mọi giai đoạn

Khi tiền vệ Văn Trường không may dính phải chấn thương nặng và không thể góp mặt cùng U.23 Việt Nam chinh phục SEA Games 33, không ít người hâm mộ cả nước nói chung và những người yêu màu áo tím của CLB Hà Nội đã cảm thấy nuối tiếc vô cùng.

Họ tiếc cho Văn Trường và tiếc cho cả Hà Nội, một CLB giàu bản sắc đã từng đóng góp rất nhiều gương mặt tài năng cho các thế hệ đội tuyển Việt Nam chinh phục các danh hiệu suốt gần chục năm qua.

CLB Hà Nội và bầu Hiển đóng góp không nhỏ cho thành công của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua Ảnh: H.N

Họ cảm thấy ở đội tuyển U.23 Việt Nam vắng mất cái chất Hà Nội FC, cái chất đã từng được thể hiện qua những diện mạo như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung… trong những ngày rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam.

Nhưng bóng đá thật ra là một dòng chảy nối tiếp mà trên đường đi của con nước ấy, sẽ có những khúc quanh xuất hiện, trước khi con nước hội tụ thành những dòng sông rộng lớn để đổ ra đại dương. Việc lần này CLB Hà Nội không có tuyển thủ nào góp mặt ở đội tuyển U.23 Việt Nam có thể chính là một đoạn gập ghềnh như thế. Nhưng đã là một dòng chảy, sự kế tục luôn luôn là tiên quyết. Không có kế tục, không có sóng trước và sóng sau, sẽ chẳng bao giờ tạo nên một lưu vực cả.

Và ở CLB Hà Nội, câu chuyện sóng sau chắc chắn là câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Đơn giản, khi người hâm mộ còn yêu mến, còn bày tỏ cái quyền đòi hỏi, thậm chí là đặt ra áp lực để phát triển, những người làm bóng đá mang màu áo tím sẽ còn phải tiếp tục vững tâm trước bất kỳ giai đoạn nào, phải luôn cố gắng nâng tầm của chính mình, để từ đó, góp thành một con sông lớn hòa mình trong khát vọng của bóng đá Việt Nam trong chặng đường vươn ra thế giới.

Những nhận xét đó thật ra không phải là khẩu hiệu, mà nó là đúc rút từ việc theo dõi cả một quá trình. Sự theo dõi ấy thậm chí còn có thể đi từ ngờ vực ban đầu, với câu hỏi rất "phổ thông" của một thời là "bầu Hiển làm bóng đá kiểu gì?" hay "Hà Nội sẽ "chơi" bóng đá như thế nào.

Ngờ vực thậm chí còn tồn tại cả đến tận thời những Quang Hải, Văn Hậu… mới nổi lên như một hiện tượng của bóng đá Việt Nam với vòng chung kết U.20 thế giới, rồi sau đó là giải U.23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), là AFF Cup, là SEA Games…

Địa chỉ đào tạo trẻ uy tín

Khi những thông tin cũ được lục lại, về câu chuyện CLB Hà Nội đầu tư vào bóng đá trẻ lúc những cậu bé như Quang Hải vẫn chỉ là 1 cậu nhóc thèm thuồng xem các anh các chú ở đội tuyển quốc gia trình diễn qua màn hình TV, nhiều người cũng bất ngờ nhưng cũng thoáng có chút dấu hỏi về tính bền vững, căn cơ của lò đào tạo này. Dù gì đi nữa, bao nhiêu năm rồi, người Việt Nam vẫn chỉ quen với vài lò đào tạo nổi danh và mặc định nghĩ rằng những CLB bóng đá ra đời sau năm 2000 "không biết làm bóng đá trẻ".

Nhiều cầu thủ của đội U.17 Việt Nam hiện nay đến từ CLB Hà Nội Ảnh: H.N

Bây giờ thì tất cả có thể xóa cái dấu hỏi ấy được rồi, khi U.17 Việt Nam mới vừa lập một kỳ tích vô tiền khoáng hậu: toàn thắng ở vòng loại U.17 châu Á với 30 bàn ghi được và không để thua bàn nào. Đó là một thứ kỳ tích mà chúng ta vẫn chỉ được nghe, thấy từ những đội bóng lớn ở châu Âu và khi đặt mình trong tương quan so sánh với các nền bóng đá ở châu Á, chúng ta luôn cảm thấy cần phải khiêm nhường một chút bởi Việt Nam không phải là đội muốn "bắt nạt ai cũng được".

Ấy vậy mà ĐTQG U17 Việt Nam đã làm được cái điều tưởng như chỉ có trong tưởng tượng đó. Tất nhiên, sẽ có những người cho rằng những cái tên cùng bảng đấu như Macao (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung), Quần đảo Bắc Mariana thì cũng chỉ là đối thủ nhỏ thôi mà.

Nhưng, Singapore, Malaysia không phải là những đối thủ cho phép bất kỳ ai ở Đông Nam Á có quyền khinh địch. Và nếu kết nối với VCK U.17 châu Á hồi mùa hè 2025 vừa qua, nhìn vào 3 trận hòa đều khiến đối thủ rung lưới cả 3 trước những UAE, Úc, Nhật Bản, chúng ta có quyền hy vọng rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang trên đà tiến bộ để nâng tầm.

Các cầu thủ này đóng vai trò quan trọng đến việc đội tuyển U.17 Việt Nam giành quyền vào VCK U.17 châu Á Ảnh: H.N

Trong bước đà nâng tầm của bóng đá trẻ Việt Nam ấy, cái tâm của CLB Hà Nội ngày càng được thể hiện rõ. Ở VCK U.17 châu Á năm qua, có 8 cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội góp mặt ở đội tuyển. Còn ở vòng loại U.17 châu Á vừa rồi, 5 cầu thủ của CLB Hà Nội hội quân và ghi bàn. Nguyễn Lực, Hoàng Việt, Quý Vương mỗi người đều đóng góp 1 bàn thắng trong khi Mạnh Quân là người nổi bật nhất với 5 bàn thắng đã ghi cho U17 Việt Nam.

Nhìn vào cách những cầu thủ trẻ ấy chơi bóng, soi chiếu lại hành trình của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 châu Á, với những Thăng Long, Hồng Phong, Thiên Phú, Anh Kiệt, Đức Duy, Việt Long… chúng ta có thể liên tưởng tới giai đoạn của lứa Quang Hải, Văn Hậu…, những cầu thủ chơi bóng với nhau từ nhỏ và từ đó đã hình thành sự ăn ý, nhịp nhàng giúp tạo nên một tập thể mạnh như một khối vững chắc.

Nối tiếp giấc mơ

Đó chính là cái thế phải có để có thể xây dựng được nền tảng căn cơ cho bóng đá Hà Nội, nhằm góp chung tiếng nói đĩnh đạc cùng với các trung tâm đào tạo trẻ lớn khác tạo ra tâm thế cho bóng đá Việt Nam trong công cuộc vươn mình, nâng tầm tìm đường bước ra thế giới.

Chương trình hành động hướng tới mục tiêu giành vé World Cup 2034 phải trông chờ vào những lứa trẻ như thế, chứ không chỉ trông mong vào may mắn kiểu "thi thoảng trời cho một lứa". CLB Hà Nội đã tạo nên một hệ sinh thái bóng đá, từ U.9 cho tới U.21 suốt nhiều năm qua, với rất nhiều danh hiệu quốc gia ở mọi lứa tuổi, từ U.21, U.19, U.17… Và đó chính là dòng chảy của bóng đá Hà Nội, mang tinh thần của người Hà Nội, hòa vào trong huyết mạch của bóng đá Việt Nam.

HLV của đội tuyển U.17 Việt Nam, ông Roland, cũng là thành viên đến từ CLB Hà Nội Ảnh: H.N

Tính kế thừa đó còn tới từ việc xây dựng và duy trì bản sắc khi HLV của U.17 Việt Nam hiện nay cũng chính là HLV U.17 của CLB Hà Nội, ông Cristiano Roland. Là một cầu thủ từng khoác áo Hà Nội FC, thông thuộc ngõ ngách, tính cách con người Hà Nội, Roland càng hiểu rõ hơn hệ sinh thái bóng đá mà CLB Hà Nội mong muốn là gì.

Trở lại CLB Hà Nội trong vai trò HLV đội trẻ của CLB vào năm 2023, Roland đã đưa đội U.17 Hà Nội vô địch quốc gia liên tiếp 2 lần vào năm 2024 và 2025. Và bây giờ, chính những người trẻ dưới bàn tay dẫn dắt ấy của ông đang chuẩn bị cho một hành trình thử thách mới: tiếp tục nâng tầm mình khi tham dự VCK U.17 châu Á và viết tiếp giấc mơ nhiều năm qua của những người yêu bóng đá Việt là tìm con đường để quốc thiều Việt Nam vang lên trên đấu trường World Cup.

Nhắc tới World Cup, ai cũng hiểu đó là giấc mơ dài, khó khăn và cần rất nhiều chất kích thích khác nhau đối với sự phát triển của một nền bóng đá cũng như một đội tuyển quốc gia. Nhưng khó khăn được đặt ra là để chinh phục, chứ không phải để lùi bước.

Thế hệ đi trước chưa làm được, phải có thế hệ đi sau tiếp tục sự nghiệp trường chinh này. Chính sự kế tiếp nhau đó phải là một con đường của nền bóng đá mà trong con đường ấy, rất cần những dòng chảy biết nhẫn nại, vững tâm và dưỡng tâm, trau dồi, đầu tư để nâng tầm, nhằm từ đó tìm ra con đường vươn ra thế giới. Qua đó, khẳng định vị thế mới cho bóng đá nước nhà.

Trong dòng chảy lớn kia, luôn luôn có một màu tím của CLB Hà Nội.