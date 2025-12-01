Xác định 16 đội dự VCK U.17 châu Á: Việt Nam rất xuất sắc, Thái Lan thoát hiểm ngoạn mục

U.17 Việt Nam thắng như chẻ tre

U.17 Việt Nam giành vé vào VCK U.17 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng, khi toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới lần nào. Ở trận đấu gần nhất gặp đối thủ đáng gờm U.17 Malaysia, thầy trò HLV Cristiano Roland đã thắng đậm với tỷ số 4-0. Đội bóng sao vàng thể hiện sức mạnh vượt trội và đi tiếp với vị trí nhất bảng C.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 có 7 bảng đấu, và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé dự VCK. Bên cạnh U.17 Việt Nam, các đội còn lại đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở giải đấu châu lục gồm: Trung Quốc, Yemen, Ấn Độ, Úc, Thái Lan và Myanmar.

16 đội tranh tài ở VCK U.17 châu Á 2026 ẢNH: ASEAN FOOTBALL

U.17 Thái Lan thoát hiểm phút cuối

Trong đó, U.17 Thái Lan đã thoát hiểm ngoạn mục. Cụ thể, trước lượt trận cuối cùng, U.17 Thái Lan rơi vào thế khó khi chỉ đứng hạng ba ở bảng F. Tuy nhiên, "voi chiến" đã xoay chuyển tình thế khi giành chiến thắng 3-0 trước đội bóng mạnh là U.17 Kuwait. Sau khi hạ màn, bảng F có đến 3 đội sở hữu 9 điểm (U.17 Thái Lan, U.17 Kuwait và U/17 Turkmenistan), nhưng U.17 Thái Lan là đội lấy vé nhờ có hiệu số bàn thắng bại (giữa 3 đội) tốt nhất.

VCK U.17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026, gồm 16 đội tranh tài. Bên cạnh 7 đội vượt qua vòng loại kể trên, 9 đội đã được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025 gồm: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

U.17 Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ đầy triển vọng ẢNH: VFF

VCK U.17 châu Á 2026 được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. 8 đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.



