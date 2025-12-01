U.17 Việt Nam giành vé châu Á đầy ấn tượng

Áp đảo đối thủ Malaysia

Bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 chứng kiến cuộc đua song mã của U.17 VN và U.17 Malaysia, khi hai đội đều thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Đúng với những gì đã dự đoán, lượt trận cuối cùng giữa U.17 VN và U.17 Malaysia diễn ra tối qua (30.11) không khác gì trận "chung kết", nhằm cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng C góp mặt VCK U.17 châu Á 2026. Trước trận đấu mang tính quyết định này, U.17 VN xếp nhất bảng (12 điểm, hiệu số +26), còn U.17 Malaysia đứng nhì (12 điểm, hiệu số +20). Chính vì vậy, đội bóng sao vàng nắm nhiều lợi thế ở trận đấu quan trọng, khi chỉ cần một kết quả hòa là nghiễm nhiên lấy suất đi tiếp. Bên kia chiến tuyến, đội bóng có biệt danh "những chú hổ" không còn lựa chọn nào khác, chỉ chiến thắng mới giúp họ vượt qua vòng loại giải đấu châu lục.

U.17 VN xuất sắc giành vé dự VCK U.17 châu Á 2026 ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland tung ra đội hình mạnh nhất, với những gương mặt có màn thể hiện xuất sắc sau 4 trận đã qua. U.17 VN dù chỉ cần 1 điểm là đi tiếp, nhưng Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội không nhập cuộc với tâm lý cầu hòa. Đội bóng sao vàng tràn lên tấn công, chủ động kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.

U.17 VN thể hiện được lối chơi tấn công đa dạng, từ những miếng đánh biên cho đến trung lộ. Đặc biệt, HLV Roland còn cho thấy ông đã chuẩn bị rất kỹ cho các học trò về những tình huống cố định. Trong chiến thắng trước U.17 Malaysia, 2 pha lập công của U.17 VN đến từ tổ chức phối hợp đá phạt và phạt góc. Lần lượt, Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách đã điền tên lên bảng đếm số, góp công vào chiến thắng đậm 4-0 của U.17 VN trước U.17 Malaysia.

U.17 là đội thứ 5 của bóng đá VN góp mặt VCK châu Á

Như vậy, U.17 VN chính thức giành vé đến VCK U.17 châu Á 2026. Việc thầy trò HLV Cristiano Roland góp mặt ở giải đấu châu lục thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tột độ của tập thể ban huấn luyện cùng tất cả các cầu thủ. Sau màn trình diễn ấn tượng của U.17 VN, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) quyết định thưởng động viên thầy trò HLV Roland số tiền 600 triệu đồng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dành lời khen ngợi: "U.17 VN thi đấu rất chững chạc, thể hiện lối chơi sắc sảo, hiện đại. Các cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh. HLV Roland cùng ban huấn luyện đã giúp cho các cầu thủ trẻ có màn trình diễn đáng khen ngợi. Sự thành công của U.17 VN càng khẳng định tầm nhìn sâu của VFF, đã đầu tư đúng hướng, bài bản cho bóng đá trẻ - thế hệ tương lai của bóng đá VN". Tính đến lúc này, bóng đá VN đã có 5 đội tuyển quốc gia giành vé dự VCK châu Á gồm: U.17 VN, U.23 VN, đội tuyển futsal VN, U.20 nữ VN, đội tuyển nữ VN.

Vòng loại U.17 châu Á 2026 có 7 bảng đấu, chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé dự VCK. Bên cạnh đó, 9 đội đã được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2025 gồm: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia. VCK U.17 châu Á 2026 được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. 8 đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.



