HLV U.17 Việt Nam nói cực hay sau trận thắng giòn giã Malaysia: Thật tuyệt vời và… tuyệt vời

"U.17 Việt Nam xứng đáng với những gì đã đạt được"

Ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng C, U.17 Việt Nam thắng đậm 4-0 trước U.17 Malaysia. Qua đó, thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé dự VCK U.17 châu Á 2026. Sau trận đấu, HLV trưởng Roland chia sẻ: "Chúng tôi xứng đáng với những gì đã đạt được. Chúng tôi đã thể hiện rằng đây là tập thể mạnh. Như tôi đã nói từ đầu, U.17 Việt Nam luôn đặt mục tiêu từng trận một".

"Nhiệm vụ của tôi là chỉ ra những con đường cho các cầu thủ và các em đã thực hiện một cách xuất sắc. Các cầu thủ U.17 Việt Nam thật sự rất tuyệt vời, qua những gì các em đã làm. U.17 Việt Nam đạt được cái kết quả tuyệt vời, chứng tỏ chúng tôi là một tập thể mạnh. Tôi biết ơn tới tất cả các cổ động viên đã đến sân. Tôi muốn điều tốt nhất cho Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam. Sự thật là tôi ở đây vì tình yêu, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam", ông Roland nói thêm.

Và có vẻ như niềm vui quá lớn nên phần phát biểu của ônh có vẻ trở nên cồng kềnh. Ông nhắc liên tục đến cụm từ "tôi là HLV hạnh phúc", rồi diễn giải niềm hạnh phúc đó bằng đôi chút sự lúng túng. Sự lúng túng rất đáng yêu và thú vị. Ông liên tục dùng từ tuyệt vời để mô tả về các học trò và nhấn mạnh "họ thật sự xứng đáng được chúc mừng. Thật tuyệt vời và... tuyệt vời.

Trong khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất với tôi là tôi rất hạnh phúc và hài lòng. Các cầu thủ đã làm tất cả những gì tôi yêu cầu và tin tưởng vào những gì tôi truyền đạt. Tôi cũng rất hạnh phúc bởi vì tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Ngày mai, tôi sẽ quay trở về và làm việc ở CLB Hà Nội. Tôi còn 14 ngày nữa để chuẩn bị cho đội của mình để tham gia giải U.19 quốc gia sắp tới. Bởi vậy, tôi vui nhưng ngày mai sẽ là một cái nhiệm vụ khác".







U.17 Việt Nam giành vé duy nhất của bảng C góp mặt ở VCKU.17 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Cầu thủ Mạnh Cường - người ghi bàn mở tỷ số cho U.17 Việt Nam bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vui vì đã góp phần giúp đội có được chiến thắng. Màn trình diễn của tôi hôm nay vẫn còn những thiếu sót, và cần hoàn thiện bản thân. Qua những ngày tập luyện, tôi học được từ thầy Cristiano Roland sự máu lửa trong bóng đá và tự tin phát triển tấn công một cách hiệu quả".

Vòng loại U.17 châu Á 2026 có 7 bảng đấu, chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé dự VCK. Bên cạnh đó, 9 đội đã được đặc cách vào thẳng VCK gồm chủ nhà Qatar (chủ nhà U.17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U.17 châu Á 2026 gồm: Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia. VCK U.17 châu Á 2026 được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5.2026. Tám đội có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ đại diện châu Á tham dự U.17 World Cup 2026.