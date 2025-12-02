U.23 Việt Nam sẵn sàng đón nhận thách thức tại SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik (phải) bắt tay nhà cầm quân đồng hương Ha Hyeok-jun của U.23 Lào tại buổi họp báo ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam có sự ủng hộ mạnh mẽ từ sau lưng

Sau hơn 1 năm chuẩn bị "tốt nhất có thể" theo khẳng định của lãnh đạo VFF, đội tuyển U.23 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 33, gặp U.23 Lào vào lúc 16 giờ ngày 3.12, trên sân vận động quốc gia Thái Lan Rajamangala.

Đây là giải đấu U.23 Việt Nam nhận kỳ vọng rất cao từ đông đảo người hâm mộ, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, kết quả và màn trình diễn ấn tượng từ chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 đến vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026 và 3 giải giao hữu ở Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games với sự mong chờ rất cao. Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã luôn ủng hộ đội bóng.

Đội U.23 Việt Nam có tinh thần tích cực trước trận ra quân ảnh: Nhật Thịnh

Tôi mong rằng tại Việt Nam mọi người sẽ xem qua truyền hình, hoặc CĐV Việt đến sân Rajamangala tại Bangkok để ủng hộ đội tuyển U.23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ quyết tâm đem về kết quả tốt nhất dành tặng cho CĐV Việt Nam".

Động lực để quyết tâm 'săn vàng'

Sự tự tin và quyết tâm là cảm nhận chung của thầy trò U.23 Việt Nam. Trong phần chia sẻ với báo chí trước buổi tập đầu tiên tại Bangkok chiều 1.12, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ rất rõ khát vọng và trách nhiệm phải có màn trình diễn tốt để đền đáp người hâm mộ.

Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định: "U.23 Việt Nam đã không đạt kết quả tốt ở SEA Games 32 tại Campuchia. Tôi và các đồng đội sẽ quyết tâm hơn nữa để mang lại thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ có bất ngờ cho U.23 Lào? ảnh: Nhật Thịnh

Băng đội trưởng không là áp lực, tôi xem đó là trách nhiệm để cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần cả đội hướng đến mục tiêu chung, nhằm đền đáp sự cổ vũ và tin tưởng mạnh mẽ của người hâm mộ Việt Nam".

Quay trở lại phần họp báo chiều 2.12 trên sân Rajamangala trước lượt thi đấu đầu tiên bảng B, môn bóng đá nam tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã nhận được câu hỏi từ truyền thông Thái Lan về khả năng Việt Nam vươn ra châu lục.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ: "Tôi biết các cầu thủ Việt Nam đều rất giỏi, có năng lực, tinh thần thi đấu tốt. Người hâm mộ trong nước cũng rất đam mê bóng đá, cổ vũ cuồng nhiệt, sẽ tạo ra một làn sóng ấn tượng.

Trong vai trò HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, tôi sẽ cố gắng tạo ra tác động mạnh mẽ hơn nữa, để các cầu thủ có màn trình diễn tốt trên sân để có một kết quả tốt hơn trong tương lai, ở cấp độ Đông Nam Á và xa hơn".