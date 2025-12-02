Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?

Đồng Nguyên Khang
02/12/2025 12:51 GMT+7

Để có thể vào được Trung tâm báo chí SEA Games 33 (MPC), các phóng viên, nhà báo trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Sáng 2.12, phóng viên Thanh Niên đến MPC, cách sân Rajamangala khoảng 30 phút di chuyển bằng xe hơi để nhận thẻ tác nghiệp. Tuy nhiên, BTC SEA Games 33 chưa chuẩn bị kịp, các phóng viên phải sử dụng thẻ ngày để được vào bên trong. Dự kiến, thẻ tác nghiệp chính thức sẽ được phát trong vài ngày tới.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 1.

Bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt hành lý trước khi vào bên trong

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 2.

Các phóng viên khai báo thông tin trước khi nhận thẻ tạm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 3.

BTC bố trí khoảng 20 máy tính bàn, sẵn sàng phục vụ nhà báo, phóng viên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 4.

Phóng viên, nhà báo sẽ được dùng đồ ăn miễn phí ở quầy buffet

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 5.

Ngoài các món mặn được phục vụ từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, giới báo chí có thể dùng bánh mặn, bánh ngọt ngoài khung giờ đó

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 6.

Nước uống được phục vụ toàn thời gian

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 7.

Ngoài ra, khu căn tin còn có một số quầy thực phẩm khác, nhưng phải trả tiền

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 8.

Ngoài ra, MPC còn có phòng cầu nguyện dành cho người theo đạo Hồi

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 9.

BTC đang cho lắp thêm một số tủ lạnh, sẵn sàng phục vụ thêm nước uống trong những ngày tới

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thời điểm này, khi SEA Games 33 chưa chính thức khai mạc, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, chưa đi vào quỹ đạo. Lượng phóng viên, nhà báo đến MPC làm việc chưa nhiều. Dự kiến, sau lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9.12, không khí sẽ trở nên sôi động hơn.

Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?- Ảnh 10.

Tại phòng họp báo của sân Rajamangala, trước buổi họp báo trước trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Lào, wifi vẫn chưa sẵn sàng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG


