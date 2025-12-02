Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?

Sáng 2.12, phóng viên Thanh Niên đến MPC, cách sân Rajamangala khoảng 30 phút di chuyển bằng xe hơi để nhận thẻ tác nghiệp. Tuy nhiên, BTC SEA Games 33 chưa chuẩn bị kịp, các phóng viên phải sử dụng thẻ ngày để được vào bên trong. Dự kiến, thẻ tác nghiệp chính thức sẽ được phát trong vài ngày tới.

Bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt hành lý trước khi vào bên trong ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các phóng viên khai báo thông tin trước khi nhận thẻ tạm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

BTC bố trí khoảng 20 máy tính bàn, sẵn sàng phục vụ nhà báo, phóng viên ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phóng viên, nhà báo sẽ được dùng đồ ăn miễn phí ở quầy buffet ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài các món mặn được phục vụ từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, giới báo chí có thể dùng bánh mặn, bánh ngọt ngoài khung giờ đó ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nước uống được phục vụ toàn thời gian ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài ra, khu căn tin còn có một số quầy thực phẩm khác, nhưng phải trả tiền ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài ra, MPC còn có phòng cầu nguyện dành cho người theo đạo Hồi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

BTC đang cho lắp thêm một số tủ lạnh, sẵn sàng phục vụ thêm nước uống trong những ngày tới ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thời điểm này, khi SEA Games 33 chưa chính thức khai mạc, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, chưa đi vào quỹ đạo. Lượng phóng viên, nhà báo đến MPC làm việc chưa nhiều. Dự kiến, sau lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9.12, không khí sẽ trở nên sôi động hơn.

Tại phòng họp báo của sân Rajamangala, trước buổi họp báo trước trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Lào, wifi vẫn chưa sẵn sàng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG



