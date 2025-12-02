Trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan có gì, tại sao an ninh siết chặt?

Để có thể vào được Trung tâm báo chí SEA Games 33 (MPC), các phóng viên, nhà báo trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.
Sáng 2.12, phóng viên Thanh Niên đến MPC, cách sân Rajamangala khoảng 30 phút di chuyển bằng xe hơi để nhận thẻ tác nghiệp. Tuy nhiên, BTC SEA Games 33 chưa chuẩn bị kịp, các phóng viên phải sử dụng thẻ ngày để được vào bên trong. Dự kiến, thẻ tác nghiệp chính thức sẽ được phát trong vài ngày tới.
Thời điểm này, khi SEA Games 33 chưa chính thức khai mạc, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, chưa đi vào quỹ đạo. Lượng phóng viên, nhà báo đến MPC làm việc chưa nhiều. Dự kiến, sau lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9.12, không khí sẽ trở nên sôi động hơn.
Bình luận (0)