Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á

Thiếu Bá
Thiếu Bá
02/12/2025 11:51 GMT+7

Theo thống kê trong năm 2025, có tổng cộng 7 đội tuyển của bóng đá Việt Nam giành quyền lọt vào vòng chung kết các giải đấu châu lục. Đây là kỷ lục của châu Á nói chung.

Kỷ lục châu Á

7 đội tuyển của bóng đá Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết (VCK) các giải bóng đá châu Á gồm đội tuyển U.23 nam, đội tuyển U.17 nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển U.20 nữ, đội tuyển U.17 nữ, đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ. Trước đây, chỉ mới có bóng đá Nhật Bản thực hiện được thành tích tương tự.

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam giành quyền vào VCK U.23 châu Á hồi tháng 9

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK châu Á mà không để thủng lưới bàn nào ở vòng loại

Ảnh: Ngọc Dương

Theo thống kê, tất cả các đội tuyển nói trên của bóng đá Việt Nam đều kết thúc vòng loại với thành tích bất bại. Có đến 5 đội tuyển của chúng ta giành vé lọt vào VCK các giải châu Á mà không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại, gồm đội tuyển U.23 nam, U.17 nam, đội tuyển quốc gia nữ, đội tuyển U.20 nữ và đội tuyển U.17 nữ.

Chỉ có 2 đội gồm đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ bị chọc thủng lưới khi tham dự các trận đấu vòng loại của từng đội. Tuy nhiên, nội dung futsal là nội cực khó để giữ sạch lưới qua từng trận đấu và qua vài trận liên tiếp. Thế nên, thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 càng đáng nể.

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 3.

U.17 Việt Nam vượt qua vòng loại với thành tích ấn tượng

Ảnh: VFF

Riêng đội U.17 nam Việt Nam vừa lọt vào VCK U.17 châu Á cách đây ít ngày với thành tích toàn thắng cả 5 trận, trước các đối thủ lần lượt gồm Singapore (6-0), Quần đảo Bắc Mariana (14-0), Hồng Kông (2-0), Macao (4-0) và Malaysia (4-0). Đội bóng của HLV Cristiano Roland ghi được đến 30 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào.

Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng

Việc bóng đá Việt Nam có đến 7 đội giành quyền lọt vào VCK các giải châu Á trong cùng 1 năm, phản ánh nền bóng đá của chúng ta phát triển vừa sâu vừa rộng. Về chiều rộng, bóng đá Việt Nam phát triển cả bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal. Ở khắp Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan phát triển ở mức này. Các nền bóng đá khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore không phát triển bóng đá nữ, Philippines không mạnh về futsal, còn Myanmar đang yếu dần đều ở tất cả các nội dung trên.

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 4.

U.17 nữ Việt Nam là tương lai của bóng đá nữ Việt Nam

Ảnh: HA

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 5.

Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam có vé vào VCK châu Á

Ảnh: VFF

Về chiều sâu, bóng đá Việt Nam phát triển tốt từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang giữ ngôi vô địch AFF Cup, đội trẻ U.23 giữ ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 3 lần gần nhất (2022, 2023 và 2025), giành quyền lọt vào VCK U.23 châu Á. Đội tuyển U.17 Việt Nam lọt vào VCK U.17 châu Á. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games (2017, 2019, 2022 và 2023), lọt vào VCK giải vô địch châu Á, các đội U.20 nữ và U.17 nữ cũng lọt vào VCK châu Á.

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 6.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam giành khá nhiều thành tích trong những năm gần đây

Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á - Ảnh 7.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng khá mạnh

Ảnh: VFF

Khắp Đông Nam Á, cũng chỉ có Thái Lan vừa mạnh ở cấp độ đội tuyển, vừa mạnh ở cấp độ các đội trẻ. Những nền bóng đá như Indonesia, Malaysia, Philippines nếu không nhập tịch ồ ạt cho cầu thủ gốc nước ngoài, họ không phải là đối thủ của các đội tuyển Việt Nam, nhất là ở các cấp độ đội tuyển trẻ.

Điều đó phản ánh bóng đá Việt Nam phát triển căn cơ hơn hẳn nhiều nền bóng đá khác trong khu vực. Thành quả của năm 2025, với kỷ lục có đến 7 đội giành vé dự VCK các giải châu Á, không phải tự nhiên mà đến.

Tin liên quan

U.17 Việt Nam trở lại U.17 châu Á: Hoàn tất mộng World Cup dang dở

U.17 Việt Nam trở lại U.17 châu Á: Hoàn tất mộng World Cup dang dở

Tấm vé trở lại vòng chung kết U.17 châu Á là bước đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh cao mà U.17 Việt Nam vừa bước qua.

Xác định 16 đội dự VCK U.17 châu Á: Việt Nam rất xuất sắc, Thái Lan thoát hiểm ngoạn mục

HLV U.17 Việt Nam nói cực hay sau trận thắng giòn giã Malaysia: Thật tuyệt vời và… tuyệt vời

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Cristiano Roland Nhật Bản U.17 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận