Bóng đá Việt Nam thành công lịch sử, 7 đội tuyển vào vòng chung kết châu Á

Kỷ lục châu Á

7 đội tuyển của bóng đá Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết (VCK) các giải bóng đá châu Á gồm đội tuyển U.23 nam, đội tuyển U.17 nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển U.20 nữ, đội tuyển U.17 nữ, đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ. Trước đây, chỉ mới có bóng đá Nhật Bản thực hiện được thành tích tương tự.

U.23 Việt Nam giành quyền vào VCK U.23 châu Á hồi tháng 9 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK châu Á mà không để thủng lưới bàn nào ở vòng loại Ảnh: Ngọc Dương

Theo thống kê, tất cả các đội tuyển nói trên của bóng đá Việt Nam đều kết thúc vòng loại với thành tích bất bại. Có đến 5 đội tuyển của chúng ta giành vé lọt vào VCK các giải châu Á mà không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại, gồm đội tuyển U.23 nam, U.17 nam, đội tuyển quốc gia nữ, đội tuyển U.20 nữ và đội tuyển U.17 nữ.

Chỉ có 2 đội gồm đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ bị chọc thủng lưới khi tham dự các trận đấu vòng loại của từng đội. Tuy nhiên, nội dung futsal là nội cực khó để giữ sạch lưới qua từng trận đấu và qua vài trận liên tiếp. Thế nên, thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 càng đáng nể.

U.17 Việt Nam vượt qua vòng loại với thành tích ấn tượng Ảnh: VFF

Riêng đội U.17 nam Việt Nam vừa lọt vào VCK U.17 châu Á cách đây ít ngày với thành tích toàn thắng cả 5 trận, trước các đối thủ lần lượt gồm Singapore (6-0), Quần đảo Bắc Mariana (14-0), Hồng Kông (2-0), Macao (4-0) và Malaysia (4-0). Đội bóng của HLV Cristiano Roland ghi được đến 30 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào.

Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng

Việc bóng đá Việt Nam có đến 7 đội giành quyền lọt vào VCK các giải châu Á trong cùng 1 năm, phản ánh nền bóng đá của chúng ta phát triển vừa sâu vừa rộng. Về chiều rộng, bóng đá Việt Nam phát triển cả bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal. Ở khắp Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan phát triển ở mức này. Các nền bóng đá khác trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore không phát triển bóng đá nữ, Philippines không mạnh về futsal, còn Myanmar đang yếu dần đều ở tất cả các nội dung trên.

U.17 nữ Việt Nam là tương lai của bóng đá nữ Việt Nam Ảnh: HA

Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam có vé vào VCK châu Á Ảnh: VFF

Về chiều sâu, bóng đá Việt Nam phát triển tốt từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang giữ ngôi vô địch AFF Cup, đội trẻ U.23 giữ ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 3 lần gần nhất (2022, 2023 và 2025), giành quyền lọt vào VCK U.23 châu Á. Đội tuyển U.17 Việt Nam lọt vào VCK U.17 châu Á. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games (2017, 2019, 2022 và 2023), lọt vào VCK giải vô địch châu Á, các đội U.20 nữ và U.17 nữ cũng lọt vào VCK châu Á.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam giành khá nhiều thành tích trong những năm gần đây Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng khá mạnh Ảnh: VFF

Khắp Đông Nam Á, cũng chỉ có Thái Lan vừa mạnh ở cấp độ đội tuyển, vừa mạnh ở cấp độ các đội trẻ. Những nền bóng đá như Indonesia, Malaysia, Philippines nếu không nhập tịch ồ ạt cho cầu thủ gốc nước ngoài, họ không phải là đối thủ của các đội tuyển Việt Nam, nhất là ở các cấp độ đội tuyển trẻ.

Điều đó phản ánh bóng đá Việt Nam phát triển căn cơ hơn hẳn nhiều nền bóng đá khác trong khu vực. Thành quả của năm 2025, với kỷ lục có đến 7 đội giành vé dự VCK các giải châu Á, không phải tự nhiên mà đến.