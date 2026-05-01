Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội chiếm lĩnh tốp 3, HAGL vẫn gần đáy nhưng…

Bảng xếp hạng V-League: CLB Hà Nội đẩy đội Ninh Bình xuống hạng tư

Những trận đấu sớm vòng 21 V-League đã diễn ra tối 1.5, kéo theo biến động trên bảng xếp hạng. Trên sân nhà Thiên Trường, Nam Định đánh bại CLB Công an TP.HCM (2-0) nhờ các bàn thắng của Marlos Brenner và Nguyễn Văn Vĩ, qua đó kéo dài chuỗi ngày thăng hoa từ khi ông Vũ Hồng Việt trở lại ghế HLV trưởng.

CLB Hà Nội cũng tiếp đà hưng phấn khi đánh bại đội áp chót Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Đội khách đã gây bất ngờ với lối chơi pressing tầm cao đầy "lửa", khiến CLB Hà Nội chật vật trong khâu triển khai bóng. Tuy nhiên, những pha lập công của Nguyễn Anh Tiệp, Phạm Xuân Mạnh đã giúp đội bóng của Harry Kewell thắng 2-1, lấy trọn 3 điểm để lập lại trật tự.

CLB Đà Nẵng (áo cam) rất nỗ lực nhưng không thể cản bước Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Đánh bại CLB Đà Nẵng, CLB Hà Nội có 39 điểm sau 21 trận, tạm thời vượt mặt Ninh Bình để leo vào tốp 3. Đội bóng thủ đô nhiều hơn Ninh Bình 2 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), với 51 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 9 điểm. Ở vòng 21, Thể Công Viettel phải tiếp đón Ninh Bình (hạng tư) trong trận cầu sống còn, trong khi CLB CAHN chỉ làm khách trên sân Hải Phòng, đội đã hết mục tiêu thành tích do 99% trụ hạng nhưng cũng khó có cơ hội đua tranh vào nhóm đầu. Nếu không thắng Ninh Bình, Thể Công Viettel có nguy cơ không những bị CLB CAHN bỏ lại trong cuộc đua ngai vàng, mà còn bị Hà Nội và Ninh Bình phả hơi nóng vào gáy do cách biệt điểm số không còn nhiều.

CLB Nam Định đã vươn lên hạng năm (31 điểm) sau khi thắng CLB Công an TP.HCM (29 điểm), đẩy chính đối thủ xuống hạng sáu. CLB Hải Phòng (28 điểm) đứng hạng bảy, "chốt sổ" nửa trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng V-League sau lượt trận sớm ẢNH: VPF

Ở nhóm cuối, thất bại trước Hà Nội chưa khiến CLB Đà Nẵng rơi xuống cuối bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ có 13 điểm sau 21 trận, xếp trên PVF-CAND (13 điểm sau 20 trận) bởi hơn hiệu số bàn thắng bại. Nếu PVF-CAND có điểm trước Hà Tĩnh ở vòng này trên sân PVF, CLB Đà Nẵng sẽ rơi xuống cuối bảng.

Cuộc đua trụ hạng dường như chỉ còn là câu chuyện của CLB Đà Nẵng (hạng 13) và PVF-CAND (hạng 14). Các đội HAGL (19 điểm, hạng 12), Becamex TP.HCM (20 điểm, hạng 11) và Thanh Hóa (20 điểm, hạng 10) đều đã có cách biệt tương đối an toàn và tiến gần ngưỡng điểm đủ để ở lại V-League mùa tới.

HLV Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng) từng nói ngưỡng trụ hạng V-League là 29 điểm, còn HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA) đưa ra con số 28. Song, ngưỡng điểm an toàn mùa này có lẽ thấp hơn thế, khi cả PVF-CAND và CLB Đà Nẵng đều đang ngụp lặn trong khó khăn.