Đụng 'núi lớn' Trung Quốc ở giải châu Á, U.17 nữ Việt Nam thắng bằng cách nào?

Tại bảng A vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026, U.17 nữ Trung Quốc được đánh giá là có đẳng cấp vượt trội so với U.17 nữ Thái Lan, U.17 nữ Myanmar và U.17 nữ Việt Nam. Với lợi thế sân nhà cùng nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt hơn, đội bóng trẻ của đất nước tỉ dân khả năng cao sẽ giành vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu.

Mục tiêu khả thi với U.17 nữ Việt Nam

Thực tế này buộc U.17 nữ Việt Nam phải xác định rõ mục tiêu trong cuộc đối đầu sắp tới với U.17 nữ Trung Quốc, lúc 18 giờ 30 ngày 4.5. Theo đó, đội bóng sao vàng cần nỗ lực tích lũy điểm số, hoặc ít nhất là bảo vệ chỉ số phụ trước khi bước vào trận đấu quyết định ở lượt cuối với U.17 nữ Myanmar.

U.17 nữ Việt Nam có trận hòa quả cảm trước U.17 nữ Thái Lan ở trận ra quân VCK U.17 nữ châu Á 2026

Trong bóng đá, bất ngờ luôn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc gây bất ngờ với U.17 nữ Trung Quốc lúc này là nhiệm vụ vô cùng gian nan. Do đó, mục tiêu khả thi nhất mà thầy trò ông Okiyama hướng tới có lẽ là 1 điểm. Muốn đạt được điều này, các cầu thủ trẻ Việt Nam cần nhập cuộc với sự thận trọng tối đa, chơi phòng ngự lùi sâu, bọc lót chặt chẽ và đặc biệt là phải duy trì được sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút.

Một kịch bản khác cũng cần được tính đến là trường hợp không thể giành điểm. Khi đó, bài toán hiệu số bàn thắng bại sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. U.17 nữ Việt Nam cần hạn chế tối đa số lần thủng lưới bởi ở lượt trận cuối, chúng ta vẫn còn cơ hội lớn khi đối đầu với U.17 nữ Myanmar. Trong khi đó, U.7 nữ Thái Lan sẽ chạm trán U.17 nữ Trung Quốc ở trận hạ màn bảng A.

Nếu giữ được hiệu số tốt, đoàn quân của HLV Okiyama có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng, hoặc hy vọng đi tiếp vào suất dành cho hai đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vòng bảng.

VCK U.17 nữ châu Á 2026 có 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng tứ kết.

Đây đồng thời là vòng loại của VCK U.17 World Cup nữ 2026. Bốn đội góp mặt ở bán kết giải đấu châu lục sẽ giành vé dự U.17 World Cup nữ 2026 diễn ra tại Morocco vào tháng 11 năm nay.