Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện lịch thi đấu mới nhất U.17 Việt Nam, bài học đau đớn không được phép tái hiện: Bắt buộc phải…

Thu Bồn
03/05/2026 08:51 GMT+7

Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục tại khách sạn, chiều 2.5, đội tuyển U.17 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Jeddah, chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho trận ra quân gặp U.17 Yemen tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026.

Thời tiết tại Ả Rập Xê Út dễ chịu

Các cầu thủ U.17 Việt Nam rất hưng phấn khi trở lại sân cỏ sau quãng thời gian di chuyển và hồi phục. Chất lượng mặt sân tập được đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai giáo án. 

Thời tiết tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) dù có nắng nhưng không gây cảm giác quá khó chịu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu hơn vào buổi chiều tối, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi.

HLV Roland muốn U.17 Việt Nam tập trung cao độ

Các cầu thủ trẻ đều rất cố gắng

Theo HLV trưởng Cristiano Roland, giai đoạn này đội tuyển ưu tiên tối đa cho việc bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu. 

“Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất có thể sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng giải U.17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, BHL cũng tập trung củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm. 

U.17 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm, bài học đau chưa thể quên

“Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. BHL đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Lời dặn dò kỹ lưỡng của HLV Roland

Hăng say tập luyện

Nhắc lại bài học từ giải U.17 châu Á 2025, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu. 

Theo đánh giá của ông, nhìn vào số liệu thống kê thì có thể thấy rằng lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, nhưng để đạt kết quả cao, đội tuyển cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. 

“Ở giải đấu năm 2025, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ: không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị trong những ngày tới trước khi bước vào trận ra quân gặp U.17 Yemen vào 0 giờ ngày 7.5. Đây là trận đấu khai màn và có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình cạnh tranh vé vào tứ kết tại bảng C. 

Sau đó vào ngày 10.5, lúc 23 giờ, U.17 Việt Nam gặp U.17 Hàn Quốc; gặp U.17 UAE vào 0 giờ ngày 14.5.

Lịch thi đấu tại vòng bảng của U.17 Việt Nam

