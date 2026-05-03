Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc đua Vua phá lưới V-League, tại sao không?

Tiểu Bảo
03/05/2026 07:45 GMT+7

Một cách mạnh mẽ, Đình Bắc đua Vua phá lưới bằng việc ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp ở giai đoạn cuối V-League 2025 - 2026.

Đình Bắc đua Vua phá lưới V-League, tại sao không?- Ảnh 1.

Đình Bắc ghi bàn mở ra chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN

ảnh: Minh Tú

Đình Bắc tiếp tục rực sáng

Tối 2.5 ở vòng 21 V-League 2025 - 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã tiếp tục ghi bàn mở ra chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

Đây đã là trận thứ 5 liên tiếp Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026 ghi bàn, giúp nâng số lần lập công của anh ở V-League mùa này lên con số 8 - thông số rất ấn tượng khi tất cả đều diễn ra trong 5 trận gần nhất.

Một cách thần tốc, Đình Bắc đã dần nổi lên trong cuộc đua của những chân sút dội bom. Anh lúc này vẫn còn khoảng cách khá xa với người dẫn đầu là đồng đội Alan tại CLB CAHN, nhưng đã áp sát, kém người xếp thứ 2 Lucas (11 bàn) 3 bàn và 2 bàn so với Tageu (CLB Hải Phòng).

Đình Bắc đua Vua phá lưới V-League, tại sao không?- Ảnh 2.

Đình Bắc đang là cầu thủ có phong độ cao nhất giai đoạn cuối V-League 2025 - 2026

ảnh: Minh Tú

Khi V-League 2025 - 2026 còn 5 vòng nữa sẽ khép lại, cơ hội vẫn còn để Đình Bắc cải thiện số bàn thắng của mình, với lợi thế lớn nằm ở tập thể khi CLB CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng, nghiền nát mọi đối thủ để băng băng về đích.

CĐV CLB CAHN và có lẽ là phần lớn người hâm mộ trung lập sẽ mong Đình Bắc tiếp tục kéo dài mạch sút tung lưới ở phần còn lại V-League, khi anh đang là cầu thủ người Việt duy nhất trong vòng vây các chân sút ngoại.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất khi bàn "khủng" - lên đến 1,6 bàn/trận - như hiện tại, chân sút sinh năm 2004 hoàn toàn có thể mơ về việc chen chân vào tốp đầu, thậm chí Đình Bắc đua Vua phá lưới là có thể diễn ra.

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik sẽ rất muốn cậu học trò trẻ của mình duy trì ngọn lửa khát vọng và phong độ như hiện tại, để tạo đà cho AFF Cup và FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra vào giữa năm 2026 này.

