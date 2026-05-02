Minh Vương tỏa sáng, Trường Tươi Đồng Nai thắng cực đậm Thanh Niên TP.HCM: Sừng sững tốp 1

Minh Vương ghi bàn và kiến tạo mở ra ngày hội chiến thắng cho Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Ngọc Linh

Trường Tươi Đồng Nai gia cố ngôi đầu trước 'chung kết' mùa giải

Trên sân nhà ở vòng 17 giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026, Trường Tươi Đồng Nai đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-0 trước CLB Thanh Niên TP.HCM, để mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc T.Ư và gia cố ngôi đầu bảng.

Từ hơn 1 tiếng trước khi bóng lăn, BTC sân Đồng Xoài đã phải ra lệnh đóng tất cả cửa vào để tránh nguy cơ vỡ sân, trước làn sóng hàng ngàn CĐV dồn về đứng bên ngoài chờ được chứng kiến trận đấu.

Bên cạnh chương trình văn nghệ tinh tế và công phu, CLB Đồng Nai "thiết đãi" người hâm mộ màn trình 3D diễn hiện đại, ấn tượng với hàng trăm drone với các chủ để làm nổi bật những nét đặc sắc văn hóa, kinh tế và những biểu tượng của TP.Đồng Nai.

Sân Đồng Xoài chứng kiến trận đấu hấp dẫn

Khán giả đến sân rất đông

Màn trình diễn drone ấn tượng trên sân Đồng Xoài ảnh: Ngọc Linh

Trước trận đấu này đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bắc Ninh đã có chiến thắng sít sao 2-1 trước hiện tượng CLB ĐH Văn Hiến, để gây sức ép lên đại diện Đông Nam bộ với chỉ 3 điểm kém hơn.

Tuy nhiên, với ưu thế về lực lượng vượt trội cùng với lợi thế thi đấu trên sân nhà, CLB Đồng Nai đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước, khi tận dụng sai lầm thiếu kinh nghiệm của hàng thủ trẻ trung đội khách.

Ở phút 16, Lê Thanh Bình đã nhanh như chớp lao vào đệm lòng khi bóng bật ra từ cú sút của Minh Vương (sau đó anh áp sát gây sức ép rất nhanh - PV) để mở tỷ số cho đội chủ nhà trong sự sung sướng vỡ òa của gần 1 vạn CĐV có mặt trên sân Đồng Xoài.

Minh Vương đang tỏa sáng rực rỡ giúp Trường Tươi Đồng Nai băng nhanh về đích ảnh: Ngọc Linh

Đến phút 33, đến lượt Minh Vương thể hiện đẳng cấp của mình, trực tiếp ghi tên mình vào bản điện tử bằng pha chạy cắt mặt và vẩy mũi giày đưa bóng qua người thủ môn, nhân đôi cách biệt cho Trường Tươi Đồng Nai.

Khi đội khách chưa kịp ổn định lối chơi ở đầu hiệp 2, đến phút 51, Trường Tươi Đồng Nai đã có bàn thứ 3 từ pha dàn xếp tấn công rất ấn tượng, khi Lê Thanh Bình bấm bóng kỹ thuật giúp Alex Sandro dễ dàng ghi bàn ở thế đối mặt thủ môn.

Trường Tươi Đồng Nai trình làng mẫu áo đặc biệt mừng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc T.Ư ảnh: Ngọc Linh

Các bàn thắng của Quốc Lộc (phút 79 và 90) và Trọng Hiếu (phút 86) khép lại ngày hội bóng đá rộn ràng trên sân Đồng Xoài, trong ngày Trường Tươi Đồng Nai mặc chiếc áo đặc biệt có in hình TP.Đồng Nai.

Chiến thắng 6-0 giúp Trường Tươi Đồng Nai duy trì ngôi đầu và tái lập khoảng cách 6 điểm với Bắc Ninh FC, bước tạo đà hoàn hảo trước trận "chung kết" với chính đối thủ trực tiếp này ở vòng 18 tới.