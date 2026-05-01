Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng ngược ĐH Văn Hiến: Bám đuổi quyết liệt Trường Tươi Đồng Nai

Sai lầm của 2 cầu thủ kỳ cựu

Trên sân Bà Rịa, CLB Bắc Ninh đã gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà ĐH Văn Hiến. Đội bóng của cố vấn Park Hang-seo kiểm soát bóng tốt hơn nhờ những nhân tố giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Đạt hay Ngân Văn Đại... Tuy nhiên, chất lượng các tình huống phối hợp của đội bóng vùng Kinh Bắc là không cao, dẫn đến việc chân sút Bruno Cunha "đói bóng". CLB Bắc Ninh gần như không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào.

Trong khi đó, đội ĐH Văn Hiến phòng ngự kiên trì, luôn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống phản công và vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1. Phút 45, Trương Văn Thiết, trung vệ từng khoác áo Thể Công Viettel có tình huống phá bóng thiếu chính xác. Ngay sau đó, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh băng ra để cản phá nhưng người gác đền này xử lý có phần thiếu quyết đoán, để Watz Landy thoải mái dứt điểm, mở tỷ số cho đội ĐH Văn Hiến.

Ngân Văn Đại (áo vàng) và các đồng đội gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng ẢNH: CLB BẮC NINH

Cựu HLV Công an Hà Nội thay người tài tình

Bàn thắng có phần bất ngờ giúp đội ĐH Văn Hiến thi đấu hưng phấn hơn. Đầu hiệp 2, đội chủ nhà thậm chí đẩy cao đội hình, gây ra rất nhiều sức ép về phía khung thành CLB Bắc Ninh. Sau 15 phút, HLV Paulo Foiani đã phải tung 3 cầu thủ trẻ vào sân là Lê Văn Hà, Nguyễn Trọng Sơn và Đinh Văn Trường vào sân thay các đàn anh để thổi "làn gió mới" vào lối chơi của CLB Bắc Ninh.

Từ lúc này, CLB Bắc Ninh dâng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 74, Trọng Sơn bị Minh Nhất bên phía đội ĐH Văn Hiến phạm lỗi trong vòng cấm địa, mang về quả phạt đền cho đội khách. Sau đó, Bruno thực hiện cú đá quyết đoán, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Trong phần còn lại của trận đấu, CLB Bắc Ninh tiếp tục gia tăng áp lực về phía khung thành đội ĐH Văn Hiến. Đến phút 88, thêm một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị tỏa sáng. Sau một pha phối hợp ăn ý, CLB Bắc Ninh khiến hàng thủ đội ĐH Văn Hiến gục ngã bằng cú đặt lòng gọn gàng của Văn Trường.

Chung cuộc, CLB Bắc Ninh giành chiến thắng 2-1, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai xuống còn 3 điểm (35 so với 38 điểm). Trong khi đó, đội ĐH Văn Hiến đứng thứ 6 với 24 điểm.

