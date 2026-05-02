HLV Hứa Hiền Vinh dẫn đội trẻ đầu tiên của miền Nam du đấu tại Trung Quốc

Đội U.13 Nguyễn Tấn Trung đặt chân đến TP.Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ảnh: NVCC

Đội U.13 Nguyễn Tấn Trung du đấu tại Trung Quốc

Vào ngày 1.5, đội U.13 Nguyễn Tấn Trung đã rời sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang Trung Quốc để chuẩn bị tham dự giải đấu trẻ quốc tế TP.Thành Đô (Tứ Xuyên.)

Đây sẽ là cột mốc quan trọng của trung tâm bóng đá thành lập năm 2022 này, khi sự góp mặt ở giải Cornerstone Football Cup 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên họ xuất ngoại thi đấu ở các giải quốc tế.

Được biết người đứng đầu trung tâm là cựu tuyển thủ U.19 Việt Nam Nguyễn Tấn Trung, cựu cầu thủ Năng khiếu nghiệp vụ từng khoác áo CLB Hải Quan cuối thập năm 90 của thế kỷ trước.

Trung tâm U.13 Nguyễn Tấn Trung được giảng dạy bởi những cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm ảnh: NVCC

Năm 1998, Nguyễn Tấn Trung từng khoác áo đội tuyển U.19 Việt Nam cùng với Thạch Bảo Khanh, Vũ Hồng Việt - nhà cầm quân đã giúp CLB Nam Định vô địch V-League 2 mùa gần nhất.

Cùng đứng lớp ở trung tâm còn có cựu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia, tiền đạo đội tuyển Việt Nam Hà Vương Ngầu Nại và cựu thủ môn CLB Cảng Sài Gòn - HCB SEA Games 2009 Trần Khoa Điển.

Dự kiến trong đợt du đấu tại Trung Quốc, đội U.13 Nguyễn Tấn Trung sẽ nhận được hỗ trợ cố vấn bởi cựu HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam, hiện đang dẫn dắt U.15 Becamex TP.HCM, HLV Hứa Hiền Vinh.

Tại vòng bảng, đội sẽ gặp các đối thủ gồm Trường quốc tế Thành Đô, U.13 Tứ Xuyên... Nếu vượt qua được, U.13 Nguyễn Tấn Trung có có cơ hội chạm trán những đội bóng châu Âu và châu Á như Iskra (Nga), Shin FC (Hàn Quốc) và các đội trẻ Tây An, Vũ Hán, Thượng Hải…