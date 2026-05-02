Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thanh Hóa hết ‘khóc’ to, Đà Nẵng lại bị chìm rất sâu

Hoàng Lê
02/05/2026 20:26 GMT+7

Ngôi vô địch V-League 2025-2026 trong tầm tay CLB Công an Hà Nội khi đội bóng này tiếp tục thi đấu thăng hoa.

CLB Công an Hà Nội thăng hoa trên bảng xếp hạng V-League

Hôm nay (2.5), V-League 2025-2026 tiếp tục diễn ra những cặp đấu hấp dẫn của vòng đấu thứ 21. Trong đó CLB Công an Hà Nội khẳng định sức mạnh khi đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-0 ngay trên sân Lạch Tray.

Đình Bắc rực sáng giúp CLB Công an Hà Nội tiến bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng V-League 2025-2026

ẢNH: CLB CAHN

Thanh Hóa chia điểm kịch tính với Becamex TP.HCM: Ngọc Mỹ tỏa sáng

Giành trọn 3 điểm trước CLB Hải Phòng giúp CLB Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 54 điểm. Không những thế thầy trò HLV Mano Polking tạo cách biệt 12 điểm so với đội xếp hạng nhì là CLB Thể Công Viettel trong khi V-League 2025-2026 chỉ còn 5 vòng đấu. Vì thế ngôi vô địch khó thoát khỏi tay Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội.

Không thể tạo bất ngờ trước đội Công an Hà Nội, CLB Hải Phòng giữ hạng 7 với 28 điểm. Trong khi đó trên sân Bình Dương, đội chủ nhà Becamex TP.HCM chia điểm với CLB Thanh Hóa sau trận hòa 1-1. Kết quả này khiến CLB Becamex Bình Dương và CLB Thanh Hóa có cùng 21 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11 trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa gần như trụ hạng thành công.

Thanh Hóa (trái) an toàn ở vị trí thứ 10

CLB Becamex Bình Dương chia điểm CLB Thanh Hóa ở vòng 21 V-League

ẢNH: KHẢ HÒA

PVF-CAND hụt chiến thắng trước Hà Tĩnh, vẫn chật vật ở nhóm cuối bảng

Trên sân PVF, CLB PVF-CAND chia điểm trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận hòa không bàn thắng. 1 điểm có được từ trận đấu này giúp CLB PVF-CAND có tổng cộng 14 điểm, xếp ngay phía trên đội cuối bảng xếp hạng là CLB Đà Nẵng (13 điểm).

Ngày mai (3.5), CLB HAGL (19 điểm, hạng 12) chạm trán với CLB SLNA trên sân Vinh với mục tiêu kiếm điểm để thoát khỏi vùng nguy hiểm ở cuối bảng xếp hạng. CLB Thể Công (42 điểm, hạng 2) đấu với CLB Ninh Bình (37 điểm, hạng 4) nhằm đua tranh ở tốp dẫn đầu V-League 2025-2026.

Bảng xếp hạng V-League hôm nay:

