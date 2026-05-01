Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hà Nội không ‘cứu’ Đà Nẵng, thắng kịch tính trong trận đấu 105 phút và 2 thẻ đỏ

Nghi Thạo
01/05/2026 21:26 GMT+7

Với chiến thắng sát nút 2-1 trước CLB Đà Nẵng, CLB Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân nhà để tạm vươn lên đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League mùa giải 2025-2026.

Tối 1.5, CLB Hà Nội tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026. Với CLB Hà Nội, đội bóng thủ đô đang quyết tâm bứt phá vào nhóm cạnh tranh huy chương. Phía ngược lại, đội bóng sông Hàn phải nỗ lực tích lũy từng điểm số một để hy vọng trụ hạng.

Rượt đuổi tỷ số gay cấn ở hiệp 1

Hiệp 1 trận đấu chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính của hai đội. CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng đã thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội. Khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, đội chủ sân Hàng Đẫy đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3. Từ chấm đá phạt, Đỗ Hoàng Hên treo bóng khó chịu vào vòng cấm cho hậu vệ trẻ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp băng vào đánh đầu hiểm hóc, đưa CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Nguyễn Anh Tiệp (giữa) sinh năm 2006 ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội

CLB Hà Nội chiếm ưu thế trong mặt trận tấn công, nhưng lại tỏ ra thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự khi các trụ cột như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh vắng mặt. Khai thác sự hớ hênh của hàng thủ chủ nhà, CLB Đà Nẵng có bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 21.

Nguyễn Minh Quang bứt tốc phá bẫy việt vị và căng ngang thuận lợi cho Milan Makaric đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn.

Makaric gỡ hòa 1-1 cho CLB Đà Nẵng

Lợi thế thuộc về CLB Hà Nội trước khi hiệp 1 khép lại, nhờ bàn thắng ở phút 45 của Phạm Xuân Mạnh. Sau cú tạt bóng chuẩn xác của đồng đội từ cánh trái, Xuân Mạnh băng vào ở cột hai và đánh đầu tung lưới CLB Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 2-1.

Xuân Mạnh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Hà Nội

Hai thẻ đỏ trong hiệp 2

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, mọi chuyện vốn đã khó càng thêm khó, khi đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn phải chơi thiếu người từ phút 70. Trước đó, hậu vệ Nguyễn Đức Anh có tình huống xấu chơi khi đạp chân vào ngực cầu thủ đội Hà Nội (đang nằm sân). Sau khi nhận tham vấn và trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài chính Hoàng Thanh Bình đã rút tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Đức Anh.

Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, trọng tài Hoàng Thanh Bình tiếp tục rút ra thêm một chiếc thẻ đỏ. Phút 90+6, Vũ Tiến Long có hành vi đánh nguội CLB Đà Nẵng và rồi phải rời sân sau khi VAR can thiệp. 

Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ CLB Đà Nẵng

CLB Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước CLB Đà Nẵng. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Harry Kewell hiện có 39 điểm, tạm chen chân vào vị trí tốp 3 trên bảng xếp hạng. CLB Ninh Bình bị đẩy xuống vị trí thứ 4 với 37 điểm, nhưng chưa ra sân ở vòng 21.

Phía ngược lại, CLB Đà Nẵng giậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót (hạng 13) với 13 điểm và đối mặt với nguy cơ phải chìm xuống đáy bảng sau khi vòng 21 khép lại.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận