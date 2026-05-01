Hà Nội không ‘cứu’ Đà Nẵng, thắng kịch tính trong trận đấu 105 phút và 2 thẻ đỏ

Tối 1.5, CLB Hà Nội tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026. Với CLB Hà Nội, đội bóng thủ đô đang quyết tâm bứt phá vào nhóm cạnh tranh huy chương. Phía ngược lại, đội bóng sông Hàn phải nỗ lực tích lũy từng điểm số một để hy vọng trụ hạng.

Rượt đuổi tỷ số gay cấn ở hiệp 1

Hiệp 1 trận đấu chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính của hai đội. CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng đã thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội. Khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, đội chủ sân Hàng Đẫy đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3. Từ chấm đá phạt, Đỗ Hoàng Hên treo bóng khó chịu vào vòng cấm cho hậu vệ trẻ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp băng vào đánh đầu hiểm hóc, đưa CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Nguyễn Anh Tiệp (giữa) sinh năm 2006 ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội chiếm ưu thế trong mặt trận tấn công, nhưng lại tỏ ra thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự khi các trụ cột như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh vắng mặt. Khai thác sự hớ hênh của hàng thủ chủ nhà, CLB Đà Nẵng có bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 21.

Nguyễn Minh Quang bứt tốc phá bẫy việt vị và căng ngang thuận lợi cho Milan Makaric đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn.

CLB Hà Nội thắng kịch tính Đà Nẵng, tạm vượt Ninh Bình để chiếm tốp 3

Makaric gỡ hòa 1-1 cho CLB Đà Nẵng ẢNH: MINH TÚ

Lợi thế thuộc về CLB Hà Nội trước khi hiệp 1 khép lại, nhờ bàn thắng ở phút 45 của Phạm Xuân Mạnh. Sau cú tạt bóng chuẩn xác của đồng đội từ cánh trái, Xuân Mạnh băng vào ở cột hai và đánh đầu tung lưới CLB Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 2-1.

Xuân Mạnh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Hai thẻ đỏ trong hiệp 2

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, mọi chuyện vốn đã khó càng thêm khó, khi đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn phải chơi thiếu người từ phút 70. Trước đó, hậu vệ Nguyễn Đức Anh có tình huống xấu chơi khi đạp chân vào ngực cầu thủ đội Hà Nội (đang nằm sân). Sau khi nhận tham vấn và trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài chính Hoàng Thanh Bình đã rút tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Đức Anh.

Highlight CLB Hà Nội 2-1 Đà Nẵng: Chiến thắng nhọc nhằn

Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, trọng tài Hoàng Thanh Bình tiếp tục rút ra thêm một chiếc thẻ đỏ. Phút 90+6, Vũ Tiến Long có hành vi đánh nguội CLB Đà Nẵng và rồi phải rời sân sau khi VAR can thiệp.

Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ CLB Đà Nẵng ẢNH: MINH TÚ

CLB Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước CLB Đà Nẵng. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Harry Kewell hiện có 39 điểm, tạm chen chân vào vị trí tốp 3 trên bảng xếp hạng. CLB Ninh Bình bị đẩy xuống vị trí thứ 4 với 37 điểm, nhưng chưa ra sân ở vòng 21.

Phía ngược lại, CLB Đà Nẵng giậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót (hạng 13) với 13 điểm và đối mặt với nguy cơ phải chìm xuống đáy bảng sau khi vòng 21 khép lại.

