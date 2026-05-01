Nam Định chơi cực hay, nhấn chìm CLB TP.HCM: Mạnh mẽ tiến thẳng vào tốp 5

Tuấn Anh tỏa sáng với đường kiến tạo đem về bàn thắng cho CLB Nam Định trước CLB CA TP.HCM

Tuấn Anh, Văn Vĩ tỏa sáng cùng CLB Nam Định

Chiều 1.5 trên sân Thiên Trường đã diễn ra trận tranh tài giữa CLB Nam Định và CLB CA TP.HCM. Đây cũng là cột mốc đánh dấu lần thứ 100, Nguyễn Phong Hồng Duy khoác áo đội bóng thành Nam.

Trước khán giả nhà, HLV Vũ Hồng Việt đã chủ động thúc đẩy các học trò dâng cao tìm cách tấn công, nhưng vấp phải hàng thủ nhiều lớp của đội khách đang có sự tự tin lên cao sau khi vừa giành trọn 3 điểm trên sân Hà Tĩnh ở vòng 20.

Văn Vĩ tỏa sáng, Nam Định thắng thuyết phục CLB Công an TP.HCM

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định tung đội trưởng Tiến Linh vào sân, thay tuyển thủ Việt Nam khác là Đinh Thanh Bình để tăng hỏa lực hàng công.

Một pha cứu thua của thủ môn Lê Giang Patrik ảnh: Minh Tú

Thực tế quyết định đó đã giúp tạo ra sinh khí mới trên tuyến đầu CLB CA TP.HCM, giúp đội khách chuyển trạng thái tấn công nhanh và sắc sảo hơn, tạo ra những cơ hội khá rõ nét. Nhưng đến phút 53, CLB Nam Định mới là đội phá vỡ thế bế tắc.

Từ một tình huống phản công, Tuấn Anh đã xử lý kỹ thuật trước khi đưa bóng vừa tầm để Brenner đánh đầu cận thành mở tỷ số. Pha lập công này sau đó đã khiến trận đấu sôi nổi hơn hẳn, khi CLB CA TP.HCM dồn toàn lực tìm bàn gỡ.

Càng về cuối trận, áp lực của CLB CA TP.HCM đặt lên khung thành đội chủ nhà càng lớn, với hàng loạt pha nhồi bóng dài và cả tạt từ 2 biên, trong đó có những tình huống căng vào rất khó chịu của tân binh Minh Trọng.

Văn Vĩ (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Tiếc rằng một lần nữa, khi những áp lực chỉ mới giúp tiến gần bàn thắng thì CLB CA TP.HCM lại một lần nữa thủng lưới, lần này là từ pha xử lý bóng và dứt điểm sắc sảo trong vòng cấm của tuyển thủ Việt Nam Văn Vĩ ở phút 82.

Highlight Nam Định 2-0 CLB Công an TP.HCM: Tốp 5 đổi chủ

Sau bàn thắng này, đội chủ nhà Nam Định với tâm lý hưng phấn tự tin kiểm soát bóng, ngăn cản ý đồ đẩy cao tốc độ trận đấu của CLB CA TP.HCM. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp CLB Nam Định mạnh mẽ vào tốp 5 với 31 điểm, thế đúng chỗ chính CLB CA TP.HCM (39 điểm).

Dù thất vọng khi trắng tay rời sân Thiên Trường, nhưng thẳng thắn mà nói thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có lý do để hài lòng khi hàng công tạo ra những cơ hội đáng kể, để tin tưởng vào mục tiêu gom ít nhất 4 điểm trong 2 trận sân nhà tiếp theo.