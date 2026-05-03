Xuất hiện ngôi sao ‘lạ’ 20 tuổi, HLV Kim Sang-sik ‘hái vội’ cho ASIAD: Được lắm chứ, tại sao không?

"Cơn bão" chấn thương quét qua hàng phòng ngự khiến CLB Hà Nội lâm vào thế khó, khi cả hai cầu thủ kỳ cựu là Nguyễn Thành Chung và Đỗ Duy Mạnh đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh ngặt nghèo này đã tạo điều kiện cho những nhân tố trẻ bước ra ánh sáng. Khi Duy Mạnh buộc phải rời sân sớm trong cuộc đối đầu với CLB Ninh Bình tại vòng 20, HLV Harry Kewell đã quyết định đặt niềm tin vào Nguyễn Anh Tiệp.

Hai pha đánh đầu thành bàn

Ngay lập tức, cầu thủ sinh năm 2006 biến cơ hội này thành một màn chào sân rực rỡ. Anh Tiệp đã khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô phải nhớ đến tên mình khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, góp phần vào chiến thắng kịch tính 3-2 của đội nhà trước đối thủ sừng sỏ là CLB Ninh Bình.

Nguyễn Anh Tiệp (trái) tham gia tấn công hiệu quả ẢNH: MINH TÚ

Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội với CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 21, hậu vệ trẻ này lại một lần nữa cho thấy cái duyên ghi bàn và khả năng chọn vị trí thông minh. Đón đường treo bóng chuẩn xác từ cú đá phạt của Hoàng Hên, Anh Tiệp đã băng cắt và dứt điểm bằng đầu hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu, tạo tiền đề cho thắng lợi sát nút 2-1 của thầy trò HLV Kewell.

Việc ghi hai bàn thắng bằng đầu trong hai trận đấu liên tiếp từ những tình huống cố định cho thấy Anh Tiệp có tư duy không chiến và khả năng đọc tình huống nhạy bén. Dù chưa thể khẳng định tài năng trẻ này đã đủ sức thay thế hoàn toàn vai trò các đàn anh kỳ cựu, nhưng những gì hậu vệ 20 tuổi này thể hiện rõ ràng là một lời khẳng định về tiềm năng phát triển của anh.

Anh Tiệp (giữa) ăn mừng bàn thắng cùng dàn sao của CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Màn trình diễn của Nguyễn Anh Tiệp tại V-League có khả năng sẽ trở thành "bản CV" được đặt lên bàn của HLV Kim Sang-sik. Hậu vệ trẻ của CLB Hà Nội là trường hợp đáng được lưu tâm, trong bối cảnh ông Kim cùng các cộng sự đang lên kế hoạch nhân sự cho ASIAD 20 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Nagoya – Nhật Bản.

Nguyễn Anh Tiệp sinh năm 2006, có thể hình khá với chiều cao 1,83 m. Điều này càng trở nên hợp lý khi VFF đã quyết định cử đội tuyển U.21 tham dự ASIAD lần này nhằm hướng tới các mục tiêu dài hạn như giải U.23 châu Á 2028 và cao hơn là Olympic 2028.