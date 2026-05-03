Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc lần đầu nói tuyệt hay về Quang Hải, HLV Chu Đình Nghiêm phát ngôn gây sốc…

Quỳnh Phương
03/05/2026 08:28 GMT+7

Ghi bàn 5 trận liên tiếp, Đình Bắc cho thấy phong độ ấn tượng tại V-League, song tiền đạo này khẳng định mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp CLB Công an Hà Nội chinh phục chức vô địch.

Đình Bắc tập trung vào CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại Hải Phòng 2-0 trên sân khách tối 2.5.2026. Trong chiến thắng này, Đình Bắc tiếp tục là điểm sáng khi ghi bàn trận thứ 5 liên tiếp, nâng tổng số pha lập công lên 8 sau 5 vòng gần nhất tại V-League.

Phút 32, tiền đạo sinh năm 2004 có pha xử lý cá nhân ấn tượng, vượt qua nhiều cầu thủ Hải Phòng trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số. Đây là bàn thắng thể hiện rõ sự tự tin và phong độ cao của Đình Bắc trong giai đoạn vừa qua.

Đình Bắc đang có hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc ở V-League

Chia sẻ sau trận, Đình Bắc cho biết chuỗi phong độ ấn tượng đến từ sự hỗ trợ của toàn đội: “5 trận vừa qua là quãng thời gian rất tuyệt vời với tôi. Ban huấn luyện cũng như các anh em cầu thủ luôn hỗ trợ, chỉ bảo tôi trong tập luyện lẫn thi đấu. Nhờ đó, tôi có thể chơi tốt hơn và ghi được 8 bàn thắng”.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự ăn ý giữa Đình Bắc và Quang Hải - người đã có 8 pha kiến tạo mùa này. Tiền đạo của CLB CAHN nói: “Anh Hải là cầu thủ rất tuyệt vời. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau, cả trong lẫn ngoài sân, để phối hợp tốt hơn và mang lại kết quả tốt nhất cho đội”.

Đình Bắc: ‘Tôi muốn cùng CLB CAHN vô địch hơn là danh hiệu cá nhân’

Thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin về việc Đình Bắc được một số CLB tại Nhật Bản quan tâm. Trước những tin đồn này, chân sút trẻ giữ thái độ tập trung: “Mục tiêu của tôi vẫn là cố gắng thi đấu tốt cho CLB CAHN. Đội còn 5 trận nữa và đó đều là những trận rất quan trọng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho đội”.

Khi được hỏi về lựa chọn giữa danh hiệu cá nhân hay cơ hội ra nước ngoài thi đấu, Đình Bắc không ngần ngại khẳng định: “Tôi chọn cùng CLB CAHN vô địch mùa giải năm nay”.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Đình Bắc

Sau trận đấu tối 2.5, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng cũng dành lời khen cho chân sút bên phía đối thủ: “Chắc chắn thời điểm này Đình Bắc là cầu thủ nội tốt nhất ở V-League. Bạn ấy rất tài năng, lại thi đấu trong một tập thể có nhiều vệ tinh xung quanh hỗ trợ để tỏa sáng. Tôi nghĩ Đình Bắc sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa”.

HLV Chu Đình Nghiêm (áo đen) dành nhiều lời khen ngợi cho Đình Bắc

Chiến thắng trước Hải Phòng không chỉ giúp CLB CAHN duy trì vị thế dẫn đầu trên bảng xếp hạng, mà còn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Đội bóng ngành công an kiểm soát thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội và giữ sạch lưới nhờ hàng thủ chắc chắn cùng phong độ ổn định của thủ môn Nguyễn Filip.

Với phong độ hiện tại của Đình Bắc cùng sự gắn kết trong lối chơi, CLB CAHN đang cho thấy khó có đội bóng nào có thể cản bước họ trên con đường tới ngôi vương V-League 2025-2026.

